Torna a farci compagnia in questo 2024 per l’ultimissima volta l’Eurojackpot che esattamente alle ore 20 in punto – come da tradizione – sorteggerà l’ultima serie da sette numeri vincenti dell’anno per assegnare ancora una volta i suoi ricchissimi premi ai più fortunati tra voi affezionati lettori: d’altra parte, va anche detto che seppur questo sia l’ultimo appuntamento annuale, salvo novità che potrebbero vernici comunicate nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 27 Dicembre 2024

L’Eurojackpot proseguirà poi nel 2025 con il consueto calendario che partirà dalla prima estrazione dell’anno venerdì 3 gennaio per poi tornare puntualissimo tutti i martedì e i venerdì senza fermarsi neppure in occasione delle feste e coinvolgendo (da tradizione) oltre alla nostra bella Italia, tutti gli altri soliti 17 paesi europei.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 24 dicembre 2024

LE REGOLE PER GIOCARE ALL’EUROJACKPOT, QUANTO VALE IL JACKPOT E TUTTI I PREMI VINTI NEL 2024

Dato che quasi certamente non è necessario neppure ricordarvi le regole dell’Eurojackpot (giusto rapidamente: scegliete 7 numeri divisi in una cinquina e una coppia rispettivamente fino al massimo di 50 e 12, segnateli nell’apposita schedina che trovare in ricevitoria od online, pagate 2 euro e aspettate il sorteggio per scoprire se e quanto avete vinto!) vale certamente sottolineare che oggi il jackpot in palio ammonta a ben 44 milioni di euro tondi dato che da diverse settimane nessuno riesce a portarselo a casa indovinando l’intera sequenza scelta in occasione dei sorteggi dalla Dea Bendata!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 20 Dicembre 2024

Proprio rimanendo nel tema dei premi vinti grazie all’Eurojackpot, visto che è l’ultimo giorno dall’anno possiamo tirare le somme sulle vincite complessive che si sono registrate nel corso degli ultimi 104 concorsi in Italia: complessivamente – come spesso accade – non si è visto nessun jackpot milionario, ma in totale i bottini più importanti vinti sono stati 14, tutti assegnati grazie alle combinazioni da 5+0 o 5+1 numeri vincenti da valori compresi tra i 57mila e – addirittura – 4,2 milioni di euro; quest’ultimo solamente lo scorso 22 novembre da Campobasso.