Con l’inoltrarsi di questo venerdì 6 dicembre 2024 si riducono sempre di più le ore a disposizione per giocare all’Eurojackpot cercando – ovviamente con una sempre altissima dose di fortuna ad accompagnarvi – di mettere le mani su quel milionario jackpot che da diversi concorsi a questa parte ha raggiunto il suo massimo in attesa di qualcuno che finalmente riesca ad azzerarlo nuovamente facendo ripartire da 10 milioni il conteggio: nel remoto caso in cui non lo sappiate, oggi il bottino massimo in palio nell’Eurojackpot vale la bellezza di 120 milioni di euro, con una seconda categoria di premi che continua a crescere a dismisura!

Fare una previsione su quanto potreste vincere con l’Eurojackpot è del tutto impossibile dato che si tratta di premi che partono da un minimo stabilito e variano in base a quanti altri giocatori sono riusciti a vincerli; ma ai più curiosi possiamo certamente dire che martedì 3 dicembre 2024 tutti i premi vinti variavano tra un massimo di 3,6 milioni (con la combinazione 5+1) e un minimo di 9 euro (qui con i punti 2+1), intervallati da altri bottini da 131mila, 3mila, 266, 131 e – tralasciando le ultime 5 categorie inferiori ai 100 euro – così via.

COME SI FA A VINCERE IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Una buona notizia che possiamo – e forse dobbiamo – darvi sull’Eurojackpot è che per cercare di vincere quei premi di cui vi abbiamo parlato non dovrete fare veramente nessun tipo di sforzo seguendo alcune semplicissime regole che (a dirla tutta) sono pressoché identiche a quelle di qualsiasi altro gioco, salvo una piccolissima differenza con la quale non avrete certamente problemi a scendere a patti!

Infatti, come per ogni altro concorso Sisal, anche se l’Eurojackpot è un gioco tecnicamente europeo nelle ricevitorie troverete la sua personalissima schedina che si presenterà a voi con due differenti ‘sezioni’: nella prima (tendenzialmente in alto) troverete tutti i numeri compresi tra l’1 e il 50 dei quali dovrete sceglierne un massimo ed un minimo di 5, mentre nella seconda ci saranno le prime 12 cifre dell’elenco di numeri e qui dovrete sceglierne solamente due; indovinandoli tutti e 5+2 vi porterete a casa il jackpot da 120 milioni di euro!

