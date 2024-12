Che martedì sarebbe senza il classico ed amatissimo primo concorso settimanale dell’Eurojackpot? Sicuramente uno potenzialmente meno ricco del solito, ma la buona notizia è che (per ora) non dobbiamo porci la domanda visto che in questo 3 dicembre 2024 l’appuntamento si ripeterà ancora una volta, aprendo ad un mese che potrebbe rivelarsi decisamente ricco per qualcuno – forse proprio nascosto tra voi, carissimi lettori – di particolarmente fortunato in grado di azzeccare con una semplicissima ed economica scommessa tutti e 7 i numeri vincenti che l’Eurojackpot estrarrà nel corso di questa serata; o – più precisamente – allo scoccare delle ore 20, quando la Dea Bendata sarà al contempo impegnata anche con il trittico di giochi associati al Lotto!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 Novembre 2024

Senza divagare, nel caso in cui non lo sappiate vi ricordiamo che l’Eurojackpot è l’unico tra i concorsi Sisal a tenersi – oltre ovviamente che nella nostra bella Italia – in ben 17 paesi distribuiti in tutto il ‘vecchio continente’, aumentando di parecchio il numero di premi assegnati in una sola serata; ma dall’altra parte la cosa interessante è che le regole saranno del tutto identiche a qualsiasi altro gioco, richiedendovi una puntata da soli 2 euro e la scelta di 7 (o meglio, una cinquina e una coppia di cosiddetti ‘euronumeri’) differenti cifre per le vostre schedine.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 Novembre 2024

QUANTO VALE OGGI E COME FUNZIONA IL JACKPOT MILIONARIO DELL’EUROJACKPOT

A rendere certamente interessante il settimanale doppio – visto che tornerà ancora una volta nella giornata di venerdì – appuntamento con l’Eurojackpot è il jackpot milionario che ogni volta mette in palio: il suo funzionamento è del tutto identico a quello del nostrano Superenalotto, con un minimo di 10 milioni che cresceranno ad ogni concorso in cui non verranno vinti, raggiungendo l’impressionante soglia dei 120 milioni di euro che (tenetelo bene a mente!) sono attualmente in palio per il più fortunato tra voi; ma una volta raggiunta la cifra limite il premio continuerà a crescere e finirà nelle tasche dei vincitori della seconda categoria dei 12 premi in palio!