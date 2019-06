European Games 2019/ Il programma e gli azzurri in gara a Minsk (sabato 22 giugno)

Si accende oggi sabato 22 giugno la seconda giornata degli European Games, la manifestazione di stanza a Minsk che ha riunito in Bielorussia più di 4000 atleti impegnati in 16 discipline, dal tiro con l’arco al basket 3×3 e dove anche la nostra Italia spera di coprirsi presto di gloria. La delegazione azzurra si è presentata in Bielorussia a ranghi più che ampi: sono infatti 175 gli atleti italiani che proveranno a strappare qualche medaglia nelle più di 200 gare messe in programma. Ecco quindi che, come è facile immaginare da tali numeri, il programma odierno delle competizione per gli European Games 2019 sia più che vasto, con gare di qualificazioni e pure le finali che metteranno in palio le pesanti medaglie: dove gli italiani saliranno sul primo gradino del podio?

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Complice poi l’ora di fuso orario tra Italia e Minsk scopriamo che già dalle ore 8,00 si entrerà nel vivo del programma di quest’oggi 22 giugno per gli European Games. Ecco che tra le prime discipline su cui si accenderanno i riflettori troviamo tiro con l’arco, tiro a volo e tiro a segno a cui dalle ore 9 farà seguito il Sambo, una arte marziale di origine russa. Ecco che con il proseguire della mattina avranno poi inizio i primi turni singolari del tennis tavolo e le prime eliminatorie del judo, oltre che le gare maschili e femminili della fase a gironi del basket 3×3. Alle ore 11.30 occhi puntati però sulla gara in linea del ciclismo femminile dove le azzurre proveranno a coprirsi di gloria. Di fila ci saranno le prime finali del tiro a segno, della ginnastica acrobatica e ritmica oltre che del tiro con l’arco. Sarà quindi solo dalle ore 13.00 che avrà in scena anche il pugilato, dove però il nostro Clemente Russo è già stato eliminato: di fila ma solo dopo le ore 16,00 italiane ecco le finali del Judo e del Sambo. Sarà poi la boxe a chiudere il programma serale di questa seconda giornata agli European Games 2019.

