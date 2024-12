Episodio decisamente triste e discutibile quello che ha visto come protagonista il tennista greco Stefanos Tsitsipas, fra i più forti giocatori con la racchetta al mondo. L’atleta, che ha vissuto un 2024 tutt’altro che da incorniciare, saltando anche l’appuntamento con le ATP Finals di Torino, ha sfoggiato sui propri canali social la sua splendida Aston Martin, una V12 Speedster da mille e una notte. Fin qui tutto normale, dirà qualcuno, ma il problema è che il finalista del Rolando Garros 2021 si è mostrato alla guida della sua belva ad una velocità inaudita, ben oltre il consentito.

Jannik Sinner: "Doping? Ho visto il buio"/ "Non potevo parlare, non lo auguro a nessuno" (5 dicembre 2024)

Attraverso il suo canale Instagram ha infatti pubblicato un video (che trovate qui sotto), in cui si vede lo stesso Tsitsipas mentre inquadra il contachilometri della propria auto, arrivato a ben 276 km/h, una velocità folle. L’Aston Martin di proprietà di Tsitsipas è una vera e propria supercar costruita in edizione limitata, dotata di ben 700 cavalli, un motore ovviamente V12 e una velocità di punta superiore ai 300 km/h. Si tratta di un’auto presentata nel 2020 e che si ispira alle gloriose Jaguar del passato che hanno corso la 24 ore di Le Mans, la gara più prestigiosa al mondo.

Serena Williams si sta sbiancando la pelle? / "Per voi odiatori social", risposta netta in diretta Instagram

STEFANOS TSITSIPAS, “L’IMPRESA” A BORDO DEL SUO BOLIDE

Inutile sottolineare come siano state numerose le persone indignate che hanno condannato il gesto, anche perchè “l’impresa” del tennista greco non è avvenuta su uno dei tanti tratti delle autostrade tedesche, le famose Autobahn, in cui non vi sono i limiti di velocità e in cui si può appunto tirare, ma su una strada dove invece il limite massimo era di 100 km/h, come fa notare il sito de La Gazzetta dello Sport.

Gli sportivi sono persone idolatrate e seguiti da milioni di giovani in tutto il mondo, e proprio per questo dovrebbero dare il buon esempio, cosa che evidentemente non ha fatto Stefanos Tsitsipas mostrandosi appunto alla guida a folle velocità. Tra l’altro il post è stato pubblicato con una didascalia del giocatore, alquanto criptica, una profonda riflessione sulla vita, in cui parla di una tempesta che è stata silenziosa ma che è in evoluzione, sottolineando anche l’imprevedibilità della vita: che il giocatore stia per annunciare qualche sorpresa?

Malore per Altug Celikbilek/ Il tennista turco crolla in campo: operato, sotto osservazione (2 dicembre 2024)

STEFANOS TSITSIPAS, I POST DISCUTIBILI PUBBLICATI NEGLI ULTIMI GIORNI

Chi lo sa, nel frattempo Tsitsipas ha dato altro materiale ai “leoni da tastiera” pubblicando sempre sui suoi social una mappa del Sud America in cui il Cile è stato “coperto” con un peperoncino, forse ad indicare il cibo piccante di quella zona del mondo. Infine, per completare la tripletta, il tennista ellenico ha pubblicato un cartone animato in cui l’argomento centrale è la difficile relazione fra un figlio e dei genitori ritenuti narcisisti.

Sembrerebbe essere un riferimento neanche troppo velato al padre, Apostolos, che fino a pochi mesi fa era anche l’allenatore di Stefanos, ma con cui lo stesso atleta ha rotto commentando tra l’altro con parole non proprio carine.