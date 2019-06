European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri in gara (27 giugno)

Nuova giornata dedicata agli European Games 2019 di Minsk! Oggi giovedì 27 giugno infatti si celebra la settima giornata di questa appassionante manifestazione di casa in Bielorussia e dove gli azzurri stanno facendo di tutto per mettersi in luce in campo come anche nel medagliere. Di certo finora non sono mancate le belle soddisfazioni per la nutrita delegazione azzurra ma mai accontentarsi, neppure oggi visto che non saranno pure poche le finali che avranno luogo. Non scordiamo infatti che ormai la manifestazione continentale è agli sgoccioli: la cerimonia di chiusura degli European Games 2019 di Minsk sarà prevista solo per questa domenica 30 giugno. Rimangono quindi in palio sempre meno medaglie.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Visto che ormai manca sempre meno al termine di questa seconda edizione degli European games 2019 non ci sorprende che anche in questa giornata il programma delle gare, degli eventi come delle finali sia piò che mai fitto: chissà in quali discipline oggi gli azzurri potranno salire sul primo gradino del podio. In ogni caso la sveglia sarà ben presto: facendo il conto con il fuso orario italiano ricordiamo che la prima gara avrà luogo a partire dalle ore 8,00 del mattino, quando avranno inizio i quarti dei tiro con l’arco maschile, oltre che le qualificazioni dello Skeet e della carabina 50 m a tre posizioni per il tiro a segno. Subito dopo (ma non prima delle ore 9,00) ci si sposterà per assistere alle finali della canoa sprint: di fila poi avranno inizio anche le prove del tennistavolo, del badminton, della lotta e le qualificazioni della Ginnastica Artistica. Alle ore 12,00 prenderà il via la finale per la carabina 50 m a tre posizioni e solo alle ore 13.00 prenderà il via anche il tabellone per il beach soccer. Nel primo pomeriggio i riflettori saranno poi sulle finali per gli European Games della canoa e del tiro con l’arco, mentre alle ore 15,00 avremo la partenza delle gare di ciclismo, con le qualificazioni dell’inseguimento donne e uomini. Attenzione nel programma anche alle semifinali e finali di lotta libera oltre che la finale dello Scratch maschile del ciclismo su pista, ultimo evento odierno per gli European Games 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA