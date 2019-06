European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri, oggi 28 giugno

Ci avviciniamo alla grande conclusione di questa seconda edizioni degli European Games 2019 di stanza a Minsk: solo pochi giorni e assisteremo alla cerimonia di chiusura. Prima di fare la conta e celebrare gli ottimi risultati della spedizione azzurra, non scordiamo che sono ancora molte le medaglie messe in palio e pure nella giornata di oggi venerdi 28 giugno, quando anzi sono attese parecchie finali. Siamo quindi agli sgoccioli della manifestazione bielorussa ma non per questo il programma di gare eventi e finali è meno ricco: saranno quindi gli ultimi sforzi per i più di 4000 atleti coinvolti, azzurri in primis. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come si configura il programma di gare odierno per gli European Games 2019 di Minsk.

EUROPEAN GAMES 2019 MINSK: IL PROGRAMMA DI OGGI

Come già nei giorni scorsi, complice l’ora di fuso orario tra Italia e Bielorussia, anche oggi si partirà ben presto: le prime gare degli European Games 2019 di Minsk infatti si accenderanno già alle ore 8 del mattino. I primi protagonisti della giornata odierna saranno gli atleti e quindi anche gli azzurri impegnati nel tiro a segno e tiro a volo (qualificazioni pistola 25 m e Skeet misto): già dalle ore 9,00 però ci si sposterà per il badminton e il tennistavolo e poi anche sul ring per gli ottavi e i quarti di lotta (libera e greco romana). Da programma poi già alle ore 11,50 italiane assisteremo alla prima finale per le medaglie con il tiro a segno per la pistola 25 m mista: di fila poi gli occhi saranno puntati sulla boxe e sul beach soccer visto che si accenderanno i play off per i piazzamenti. Alle ore 13,45 ecco poi la finalissima per lo skeet misto del tiro a volo, metre poco dopo avrà luogo il primo turno dell’inseguimento a squadre (uomini e donne) per il ciclismo su pista. Le due ruote saranno protagoniste anche successivamente nella giornata, con il primo turno e finali sprint, le finali ad inseguimento, lo scratch e pure la madison maschile, di scena però solo alle ore 18,50. Nel mezzo saranno ancor protagonisti la boxe (con semifinali di praticamente tutte le categorie), tennitavolo, beach soccer, lotta, badminton e pure l’atletica, con la finale Dynamic team mista

