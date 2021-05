Eurovision 2021, pronostici sul vincitore/ Måneskin sul podio ma la favorita è…

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam, in Olanda, nell’arena Ahoy dal 18 al 22 maggio. Dopo lo slittamento dello scorso anno causato dalla pandemia di Covid, artisti da tutta Europa sono ora pronti ad esibirsi e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. Intanto non mancano i pronostici. In particolare Eurovisionworld.com ha lanciato la classifica delle scommesse sulla vittoria di vari bookmaker. Ad oggi, 14 maggio, la nazione data come favorita alla vittoria è la Francia con Barbara Pravi conben il 20% delle possibilità. Subito dopo ci sono proprio loro, I Måneskin, che dopo sole poche prove hanno già conquistato commenti positivi dal pubblico di tutto il mondo. Segue Malta al terzo posto con l’artista Destiny. A seguire troviamo Svizzera, Islanda e Bulgaria, chiudono la Top10 Cipro, Ucraina, Lituania e Grecia.

I Måneskin tra i favoriti all’Eurovision 2021: le loro dichiarazioni

I Måneskin si esibiranno all’Eurovision 2021 sulle note del brano Zitti e buoni che ha conquistato il primo posto al Festival di Sanremo 2021. Ottime le prime impressioni e commenti ricevuti dalla band di giovanissimi che, nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri, hanno ammesso di essere felici oltre che molto emozionati. “Non ci sembra vero, è tutto fantastico. Abbiamo aspettato tanto e siamo contentissimi di poterci esibire dinanzi ad un pubblico, ci è mancato tantissimo e per noi è un’enorme opportunità!” ha dichiarato la bassista Victoria. “Di base abbiamo iniziato ad esibirci perché avevamo bisogno di soldi per una strumentazione migliore, per tentare di auto-produrci. Abbiamo suonato per un anno e mezzo, ricordo che riuscimmo ad ottenere una prima sessione di registrazione, per strada abbiamo imparato ad attirare l’attenzione della gente che credo sia una delle cose più importanti.” ha ricordato invece Damiano.

