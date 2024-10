Damiano David e la nuova vita con la fidanzata Dove Cameron: stile stravolto per l’artista

Da qualche mese Damiano David, frontman dei Maneskin che sono andati momentaneamente in pausa, ha cambiato totalmente vita, e il settimanale Chi ha scavato nella nuova esistenza del musicista, ormai trapiantato negli Stati Uniti con la nuova fidanzata Dove Cameron. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del giornale mentre rientrava da un evento, dove Damiano David aveva cantato il suo nuovo singolo Tonight show di Jimmy Fallon, Silverlines, e ancora una volta il pubblico e i milioni di fan del cantante hanno avuto la possibilità di gustarsi la nuova versione con uno stile retrò dell’artista, con vestiti vintage, abbandonando per adesso la fase da rock’n roll che ha contribuito fortemente al successo dei Maneskin.

Tommaso Marini confessa: "Ballando con le stelle? Non sono pronto a parlare dei problemi"/ "Sono diverso

E la nuova vita di Damiano David prosegue felice anche grazie all’amore con Dove Cameron, con la coppia che cerca sempre di trascorrere insieme quanto più tempo possibile, visto che per il momento il celebre artista fa ogni tanto avanti e dietro nella Capitale.

Damiano David e la nuova vita negli Stati Uniti: “Ho trovato la terra dei sogni”

Dai baffi alla giacca fluida, abiti vintage ma con grande voglia di futuro, Damiano David è ormai fossilizzato su quello che sarà nella sua vita, dopo i tanti cambiamenti degli ultimi anni. Come riportato da Vogue, lo stesso cantante ha ammesso che la sua vita è stata stravolta dopo il passaggio negli Stati Uniti: “Ho ritrovato me stesso perché non avevo le solite aspettative, sono arrivato con un sogno e l’ho realizzato, quindi sì, per me è stata la terra dei sogni” ha ammesso senza troppi dubbi Damiano David.

Massimiliano Caroletti, marito Eva Henger: “Che fastidio chi la chiamava ‘moglie di Schicchi’”/ “Mia figlia…”

E intanto i fan si chiedono se ci sarà una reunion con i Maneskin già nei prossimi anni, ipotesi che la band non ha mai escluso, anche se adesso il cantante si gode questa nuova vita americana.