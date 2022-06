Eurovision Song Contest 2023 non si terrà in Ucraina/ Regno Unito possibile sede

Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in Ucraina

La European Broadcasting Union (EBU), l’organizzazione che gestisce l’Eurovision Song Contest, ha confermato che il prossimo anno la competizione non si terrà in Ucraina, nonostante la band Kalush orchestra abbia vinto il primo posto nel 2022. Con la guerra in corso tra Russia e Ucraina, il paese non è in grado di ospitare il concorso, che ha dei protocolli di sicurezza molto rigidi. L’EBU ha affermato che sta trattando con la BBC sull’organizzazione della competizione del 2023 nel Regno Unito. Gli addetti ai lavori sospettano che se l’evento si terrà nel Regno Unito, è probabile che si svolgerà a Manchester. Il Regno Unito è il naturale host di riserva per l’evento del 2023, in quanto il concorrente britannico Sam Ryder si è piazzato secondo dietro alla Kalush Orchestra alla finale di quest’anno a Torino. È una tradizione ben nota che il vincitore dell’Eurovision Song Contest ospiti la competizione l’anno successivo, garantendo di poter garantire la fattibilità della messa in scena dell’evento e la sicurezza di tutte le parti interessate, compreso il pubblico.

“Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest (ESC) di maggio, l’EBU ha esplorato le opzioni per ospitare la competizione del prossimo anno con l’emittente pubblica ucraina UA:PBC, che in precedenza aveva organizzato l’evento nel 2017 e nel 2005. Data la guerra in corso, l’EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza”, si legge nel comunicato dell’EBU. Dopo un’attenta analisi è emerso che, date le circostanze attuali, l’Ucrania non è in grado di ospitare l’Eurovision Song Contest 2023, non potendo soddisfare tutti i criteri richiesti per l’organizzazione dell’evento: “A seguito di questa decisione, l’EBU inizierà ora le discussioni con la BBC, in quanto seconda classificata di quest’anno, per ospitare potenzialmente l’Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito”.

