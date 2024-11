Vincitore Eurovision Junior 2024: chi sono i finalisti

Dopo la vittoria di Zoé Clauzure nel 2023, la finale dell’Eurovision Junior 2024 si svolge in Spagna con la partecipazione di giovani artisti di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Italia, Spagna, Albania, Armenia, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino e Ucraina sono i 17 Paesi finalisti che si contendono la vittoria che sarà eletto dal pubblico che potrà esprimere la propria preferenza online su jesc.tv. Gli artisti finalisti dell’Eurovision Junior 2024, nel dettaglio, sono:

Italia: Simone Grande – Pigiama Party Estonia: Annabelle – Tänavad Albania: Nikol Çabeli – Vallëzoj Armenia: Leo – Amico cosmico Cipro: Maria Pissarides – Acque di cristallo Francia: Titouan – Comme ci, comme ça Macedonia settentrionale: Ana & Aleksej – Marathon Polonia: Dominik Arim – All Together Georgia: Andria Putkaradze – A mia madre Spagna: Chloe DelaRosa – Como la Lola Germania: Bjarne – Save the Best For Us Paesi Bassi: Stay Tuned – Music San Marino: Idols SM – Come noi Ucraina: Artem Kotenko – Hear Me Now Portogallo: Victoria Nicole – Esperança Irlanda: Enya Cox Dempsey – Le Chéile Malta: Ramires Sciberras – Stilla Ċkejkna

Vincitore Eurovision Junior 2024: i favoriti

Secondo quanto rivelato dai membri di “En Route“, la favorita per la vittoria dell’Eurovision Junior 2024 è Victoria Nicole del Portogallo che ha ricevuto il punteggio più alto di 12 punti per la sua canzone“Esperança“. A soffiarle la vittoria, però, potrebbe essere la candidata estone Annabelle con la sua canzone “Tänavad ” che ha ricevuto 10 punti dai membri di “En route”.

Sul terzo gradino del podio, inoltre, potrebbe piazzarsi Bjarne, cantante tedesco che, nelle votazioni dei membri di “En Route“, si è classificato terzo con la sua canzone “Save The Best For Us ” (8 punti). Fondamentale, tuttavia, sarà il voto del pubblico che potrebbe ribaltare tutto e assegnare la vittoria anche ad un outsider.