Eva Grimaldi/ Consigli d’amore a Biagio D’Anelli: “Se ti piace non devi cambiarla”

Eva Grimaldi: primi scontri dentro la casa del Grande Fratello Vip

Eva Grimaldi è entrata da poco dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma ha già avuto modo di mostrare il suo carattere deciso. Le prove dello spettacolo di Natale hanno messo in evidenza alcune incomprensioni e sopratutto discussioni in merito alla realizzazione, con l’attrice che ha criticato duramente l’atteggiamento di Soleil Sorge. Nel corso della diretta di lunedì scorso, Eva è stata appunto chiamata in causa dal presentatore Alfonso Signorini per commentare la vicenda. La Grimaldi ha ribadito di aver notato le manie di protagonismo della Sorge e ha smentito le accuse di egocentrismo che quest’ultima aveva invece lanciato contro Lulù Selassié. Lo scontro alla fine si è placato con poco, con Soleil che ha glissato il malcontento dell’attrice. Nei giorni successivi Eva Grimaldi ha avuto modo di scontrarsi con altri alcuni inquilini, in particolare con Katia Riccarelli e Valeria Marini. L’attrice ha accusato quest’ultima di non partecipare alle faccende di casa, rimproverandola più di una volta sul suo mancato contributo nello sparecchiare e lavare i piatti.

Eva Grimaldi: la moglie Imma Battaglia

Eva Grimaldi, lontano dalla moglie Imma Battaglia nei giorni delle feste, ha parlato della loro storia d’amore con Biagio D’Anelli: “Quando ci fidanziamo con qualcuno… vuoi cambiarla? Se ti piace così devi tenerla così. Puoi mettere delle regole. Però se il tuo obiettivo è cambiarla, non vai da nessuna parte”, ha detto l’attrice. E ha aggiunto: “A Imma piace stare in solitudine, fortunatamente abbiamo una casa che ce lo permette. Ci siamo trovate, ci siamo salvate, ci siamo allungate la mano. Io la amo come se fosse il primo giorno, è l’amore della mia vita”. Ricordiamo che Eva Grimaldi ha fatto coming out nel 2017 in occasione della sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi. Le due donne si sono unite in matrimonio il 19 maggio 2019 dopo 8 anni, 5 mesi, 180 giorni e notti, come hanno scritto sugli inviti.

