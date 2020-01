Eva Grimaldi, moglie di Imma Battaglia/ “Sempre al tuo fianco”: e su Licia Nunez…

Eva Grimaldi, moglie di Imma Battaglia, è diventata negli ultimi giorni protagonista suo malgrado di un triangolo amoroso “innescato” da Licia Nunez, attuale protagonista del GF VIP che parlando del presunto tradimento della sua ex compagna Imma proprio con la 58enne attrice veronese non solo ha portato al confronto avvenuto all’interno degli studi del reality show ma ha pure fatto soffrire la sua attuale compagna, Barbara Eboli. Anche per questo motivo di recente la Grimaldi ha deciso di intervenire, pur senza rilasciare pubblicamente delle dichiarazioni e senza commentare le parole della Nunez che ha parlato di un tradimento consumato tra lei e Imma quando questa stava proprio con Licia: probabilmente non volendo abbassarsi al livello dei pettegolezzi e lasciando campo alla replica di Imma che è stata protagonista di un confronto dai toni molto emozionali con la Nunez, Eva si è limitata a intervenire nella questione esprimendo sui propri canali social tutto il suo sostegno alla moglie. “Sarò sempre al tuo fianco” ha scritto la Grimaldi, paragonando Imma a un mare che nessuno (leggasi: Licia) deve mai permettersi di provare ad arginare…

EVA GRIMALDI E QUEL “TRIANGOLO” CON IMMA BATTAGLIA E LICIA NUNEZ

Ma cosa c’è di vero attorno a quel presunto tradimento che è diventato la pietra dello scandalo e la scintilla per la prima, vera polemica con tutti i crismi di questa edizione del Grande Fratello VIP che, innescata da Licia Nunez, ha finito per coinvolgere altre tre donne e la sua stessa compagna, infastidita da quelle lacrime che sanno tanto di rimpianto per la vecchia relazione con Imma? A difendere Eva Grimaldi e sua moglie ci aveva pensato subito Vladimir Luxuria sostenendo che Licia non può dire certe cose tirando in ballo un’altra coppia: “Io e Imma ci siamo lasciate per un suo tradimento con Eva” aveva detto la Nunez, tirando in ballo la Grimaldi che certamente si sarà risentita e non ha ancora fatto conoscere la sua versione dei fatti, senza contare che le rivelazioni dell’attrice su Imma (“L’amore resta anche se si trasforma”) hanno fatto soffrire Barbara Eboli, la sua attuale compagna, che ha ammesso di aver paura che il confronto tv tra le due donne possa ora minare il loro rapporto che dura da due anni.

UN LEGAME SOLIDO DOPO TANTI ANNI

Più solido invece pare il rapporto proprio tra Eva Grimaldi e la sua Imma Battaglia, che alle lacrime della Nunez ha risposto contraddicendo la sua versione e usando parole di fuoco, oltre a insinuare che la concorrente del GV VIP 4 stia sfruttando la popolarità della loro storia d’amore solo per guadagnarsi qualche copertina e l’attenzione dei media che seguono il reality show. Infatti l’attrice veronese e Imma sono convolate a nozze solo lo scorso maggio dopo un lungo fidanzamento e con Gabriel Garko a fare loro da testimone: nove lunghi anni lungo i quali le due donne hanno avuto il tempo di dimenticare le loro precedenti relazioni, senza contare le sofferenze per il coming out che la Grimaldi aveva dovuto fare a proposito della loro storia. E pare che negli ultimi mesi il loro legame sia ancora fortissimo come testimoniano le tante dichiarazioni d’amore via social e pure il modo con cui la coppia, seppure in maniera diversa e con reazioni opposte, ha risposto alle parole della Nunez circa quel tradimento che sarebbe stato consumato oramai alcuni anni or sono.



