Eva Grimaldi: “Imma Battaglia nuda è pazzesca!”/ Piccanti confessioni in vacanza

Procede a gonfie vele la bellissima storia d’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia che stanno trascorrendo giorni di vacanza assieme a noti amici. Basta infatti spulciare nelle storie pubblicate su Instagram per scoprire che in questi giorni hanno trascorso del tempo al mare e in piscina con Barbara d’Urso e altri amici. È proprio su Instagram, però, che la Grimaldi si è lasciata andare ad una dichiarazione particolarmente hot sulla sua compagna. “Non so se potrò bere vino – scherza nel video Imma Battaglia – perché Eva mi ha messo a stecchetto, mi vuole secca secca”. Un’ammissione che ha portato la Grimaldi a farne un’altra sentita e piccante: “Ma se sei secchissima amore! Imma è una delle poche che è più magra nuda che vestita. Non rende insomma….Nuda è pazzesca!”.

Eva Grimali e Imma Battaglia: confessioni piccanti e non solo

Confessioni piccanti su Instagram quelle di Eva Grimaldi su Imma Battaglia, che confermano inoltre che le cose per la coppia procedono al meglio. Ricordiamo che Imma ed Eva si sono sposate lo scorso 19 maggio, di fronte ad amici e persone care. Un matrimonio che procede a gonfie vele, tra amore e grande stima, rapporto che il pubblico ha imparato ad apprezzare anche durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. In quell’occasione, Imma Battaglia decise di raggiungere Eva e sorprenderla sull’Isola e le due, per la prima volta, esposero la loro relazione al pubblico. Una relazione forte e duratura che ha poi trovato il suo coronamento nel matrimonio.

