Eva Grimaldi sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena mercoledi 11 Dicembre 2024. La donna parlerà durante la sua trasmissione di tanti aspetti, a partire dalle sue storie e dalla sua vita privata fino al suo lavoro. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, è nata il 7 Settembre 1971 a Nogarole Rocca, un piccolissimo paesino in provincia di Verona. Da piccola Eva lavorava come benzinaia nella stazione di benzina del padre e solo dopo esordisce con un piccolo ruolo nel Drive In di Antonio Ricci. Dopo poche puntate Eva viene notata ed entra nel mondo del cinema.

Parliamo del 1987 dove ottiene successi in vari film d’autore come Giorni Felici o Tolgo il Disturbo di Dino Risi. Fa parte sia del film più importanti che in film commedia e tra questi ci sono film come Abbronzatissimi 1 e 2 che riscuotono grande successo. Oltre a questo Eva è anche una grande Sex Simbol e viene riconosciuta per alcuni calendari per Playmen e Playboy che la consacrano in tutto il mondo.

Eva Grimaldi e i retroscena sulla sua vita privata

Fa parte di diversi film, specialmente commedie mentre nell’ultimo ventennio ha preso parte a diversi show in tv fra ospitate, reality e fiction. Partecipa tra le altre cose anche a Ballando con le Stelle e Pechino Express ed anni dopo si fa notare tra L’Isola dei famosi e Tale e Quale Show. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile suo ritorno al Grande Fratello. Particolare la sua storia riguardo la vita privata

A inizio carriera la ricordano per alcune sue relazioni con Vittorio Sgarbi e Lele Mora, poi diventa storica fidanzata di Gabriel Garko e anni dopo si è parlato molto di una presunta storia costruita a tavolino dai media. Anche dopo l’addio restano in buoni rapporti e Gabriel è testimone al suo matrimonio, Eva è sposata dal 2006 al 2013 con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso.

Dopo qualche anno Eva si avvicina al movimento LGBT+ e si avvicina a Imma Battaglia, politico attivista molto attiva riguardo i diritti di questa determinata categoria. Le due si sposano nel 2019 e sono sempre apparse molto legate. In un’intervista al Corriere della Sera Eva rivelò: “Ricordo che dopo un breve periodo dal primo incontro andai a cercarla al Gay Village, le ho dato il mio numero ed ho cominciato a stalkerizzarla, mi è entrata nel cuore come un proiettile”.