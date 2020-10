Eva Grimaldi “niente se*so con Gabriel Garko”/ La loro storia era di puro amore..

EVA GRIMALDI “LESBICA A 50 ANNI”

Eva Grimaldi non ha certo bisogno di presentazioni. La bella attrice ha all’attivo decine di film e fiction ma anche di reality (vedi Pechino Express e L’Isola dei Famosi) e sono stati proprio questi che hanno mostrato il suo vero volto per la gioia sua e per tutti coloro che la seguono da sempre e amano vederla felice. La regina delle fiction di Canale5, almeno in un certo periodo proprio al fianco del suo storico fidanzato (scoperto poi essere solo per finta) Gabriel Garko, ha scelto proprio l’Isola dei Famosi nel 2017 per il suo coming out. A raggiungerla in Honduras fu proprio Imma Battaglia per tutti sua grande amica ma per lei unico e solo amore. Prima di lei non aveva mai guardato le altre donne ma il loro incontro ha cambiato tutto. Anche lei all’epoca parlò di segreto di Pulcinella proprio perché lei continua a definirsi non single e in giro c’erano solo foto di lei e Imma Battaglia, quindi anche il suo coming out non era poi così atteso ma per lei è stato diverso.

NIENTE SES*O CON GABRIEL GARKO MA…

A cinquant’anni è diventata lesbica, così ha detto Eva Grimaldi, che etichetta la sua compagna anche come la sua salvatrice, l’unica in grado di farla ‘guarire’ quando ancora era balbuziente e dislessica, l’unica ad essere riuscita a mettere ordine alla sua vita in questi anni insieme. Di Eva Grimaldi e del loro rapporto speciale, però, oggi sarà il suo ex Gabriel Garko. Il bell’attore sarà ospite a Verissimo per parlare del suo coming out e non potrà non raccontare dei suoi anni al fianco della collega. Secondo le prime anticipazioni, l’attore rivelerà di essere stato benissimo al fianco di Eva, sua grande amica, ma che con lei non c’è mai stato del sesso. Erano comunque una coppia perfetta perché si sono sostenuti e amati sopra ogni cosa tant’è che alla fine Garko ammetterà che proprio Eva sarebbe stata l’unica donna che avrebbe potuto sposare. Proprio con lei e Imma Battaglia, l’attore ha passato la sua prima giornata da ‘uomo libero’ per le strade di Roma dopo il coming out al Grande Fratello Vip. Cos’altro racconterà di lei oggi pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA