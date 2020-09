Gabriel Garko è gay?/ “Molti mi giudicheranno”: coming out in diretta al Grande Fratello Vip 2020?

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 ci riserverà una grande sorpresa. Nella Casa sta per fare il suo ingresso Gabriel Garko eppure rimane al momento sconosciuto il motivo di questa decisione. L’attore è stato legato per anni ad Adua Del Vesco ma da tanto, e soprattutto negli ultimi mesi, si ipotizza che l’attore possa essere gay. La presunta omosessualità di Gabriel Garko è argomento discusso spesso sui social. In particolare l’attore è stato associato più volte al collega Gabriele Rossi. I gossip hanno parlato talvolta di “amicizia speciale”, altre invece hanno azzardato una “storia d’amore”. Sta di fatto che questa sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko farà una rivelazione molto importante e qualcuno sui social parla già di ‘coming out’.

Gabriel Garko fa coming out in diretta TV?

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 2020 sarebbe un colpo eccezionale per Alfonso Signorini ma, soprattutto, metterebbe a tacere una volta per tutte le voci che da mesi circolano sul suo conto. D’altronde, in un post pubblicato su Instagram proprio prima dell’ingresso nella Casa, Garko ha fatto sapere: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità”. Parole che fanno intuire una rivelazione che potrebbe scatenare reazioni anche molto forti.





