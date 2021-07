Eva Grimaldi “Sogno un programma TV con Imma Battaglia”/ “Attualità col sorriso”

Eva Grimaldi ha tante carte ancora da giocare in TV e tanti sogni da realizzare. Uno di questi sarebbe un programma televisivo al fianco della sua amata ‘marita’ Imma Battaglia. Lo confessa in diretta su Rtl 102.5 News, nel corso della nuova puntata di Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Un programma insieme? Ci piacerebbe molto. – hanno ammesso insieme Eva e Imma in diretta radio, per poi descrivere il tipo di show – Un programma divertente, fatto con leggerezza ma anche di informazione. In qualche modo parlare seriamente di qualunque cosa di qualunque cosa ma sdrammatizzandola, mettendoci proprio quel velo di allegria, di spensieratezza, semplicità e complicità che è la caratteristica della nostra vita. La nostra teoria è che un sorriso ti dona forza e ti tiene in forma.”

Eva Grimaldi "Coming out? All'Isola soffrivo, non volevo mentire"/ "Ora sogno..."

L’estate d’amore di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

E se questo è il segreto della vita, il segreto della relazione tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è fare l’amore e ridere insieme. “Siamo tanto complici, ci divertiamo tanto io ed Eva. – ha raccontato la Battaglia in diretta su Rtl 102.5 News – Lei poi è Cimabue: fa una cosa e ne sbaglia due, è un comico costante!”, ha scherzato. Insieme si preparano a trascorrere un’estate all’insegna della tranquillità. “Resteremo in Italia, andremo in Piemonte in un bellissimo B&B, molto tranquillo e con poche persone”, ha raccontato la Grimaldi. “Trascorreremo poi una settimana in Calabria in un villaggio per sole donne, saremo in 200!” ha concluso la celebre attrice.

