Eva Grimaldi: storia creata “a tavolino” con Garko/ Gli ex Mora, Sgarbi e Ambroso

Gli ex di Eva Grimaldi: da Lele Mora e Vittorio Sgarbi

Eva Grimaldi è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. L’attrice ha avuto una relazione con Lele Mora, come ha rivelato l’ex agente dei vip a Libero Quotidiano: “Eva e Garko si son voluti molto bene ma non hanno avuto un rapporto completo. Eva però ha avuto tanti rapporti completi con me. Abbiamo avuto una vera storia, magari non d’amore, ma siamo stati insieme per un annetto”. Poi è stata fidanzata anche con Vittorio Sgarbi: “Eva era innamorata di me come può esserlo una donna piena di personalità, a un certo punto mi tradì con Garko, si innamorò di lui perdutamente e veniva da me a parlarmene, una cosa irritante. Saranno stati fine anni ’80, inizi ‘90”, ha raccontato il critico d’arte in una puntata di Live non è la d’Urso. Poi Eva Grimaldi è stata legata per 8 anni con l’attore Gabriel Garko.

Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ “Sei il timone della mia vita” le nozze nel 2019

La storia d’amore con Gabriel Garko e il matrimonio con Fabrizio Ambroso

Lo scorso anno Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, parlando con la ex fidanzata Adua Del Vesco. Dopo le dichiarazioni dell’attore si è tornato a parlare della lunga relazione con Eva Grimaldi: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha spiegato l’attrice sulle pagine del settimanale Chi. I due attori, uniti da un legame profondo, sono rimasti amici: Eva, insieme alla moglie Imma, è stata la prima persona a sostenere Gabriel Garko dopo il coming out. Nel 2006 Eva Grimaldi si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, dopo sei mesi di fidanzamento. I due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko: "Molestato da bambino"/ "Minacciato di morte dopo coming out"Gabriel Garko e il sogno di diventare papà?/ "Adottare? Sarei bravo, ma c'è una cosa che mi spaventa molto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA