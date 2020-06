Eva Nestori, compagna Michele Riondino/ Sui social l’attore racconta il loro amore

Pubblicità

Eva Nestori è il grande amore della vita di Michele Riondino. Basta trovare dei post che l’attore condivide sui social parlando al cuore della compagna per accorgersi che il loro è un grande amore. I due poi sono diventati di recente genitori per la seconda volta: è nata Irma, a sei anni di distanza dalla primogenita Frida. Per un po’ di tempo e questa volta non per il lockdown, la Nestori dovrà quindi prendersi una pausa dal lavoro. I due si sono conosciuti tra l’altro proprio nel corso della fiction Il giovane Montalbano, che verrà trasmesso in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Eva lavorava come make up artist e il fidanzato invece come protagonista. Il set ha permesso alla coppia di innamorarsi all’istante. “Quando è iniziata la nostra storia in realtà Michele non era ancora famoso”, ha detto lei qualche tempo fa a Extramagazine, “ci siamo innamorati un anno prima dell’uscita di Montalbano, quindi abbiamo imparato insieme a convivere con questa sua improvvisa notorietà e insieme abbiamo cercato di gestirla”.

Eva Nestori, moglie Michele Riondino: essere genitori

Diventare genitori per la prima volta è stata una mossa azzardata per Eva Nestori e il compagno Michele Riondino. Quando hanno scelto di diventare genitori, i due hanno dovuto fare i conti con un passo importante. “Fare un figlio è un atto egoistico: lo fai perchè hai bisogno di un nuovo amore, di rinascere attraverso di lui“, ha detto tempo fa l’attore a Vanity Fair. L’inizio non è stato semplice per il papà, che si è ritrovato a dover condividere la casa con un esserino sconosciuto e che a sua volta non lo conosceva. “Abbiamo bisogni completamente diversi, ma condividiamo la mia casa che io ho comprato. E anche lei potrebbe dire che quella è la sua casa, e guardare me e pensare che sono io l’estraneo nel suo territorio, e avere completamente ragione. Insomma, è strano e buffo”. “I segreti della nostra felicità sono semplici“, ha detto ancora l’attore, “non essere amici su Facebook e portare la stessa taglia di vestiti. Io indosso le sue salopette, lei le mie magliette rock. Ci scambiamo i jeans la domenica mattina. E di matrimonio, non parliamo mai”. I fiori d’arancio quindi non sono nelle previsioni di nessuno dei due e non sembra proprio che le cose potranno cambiare in un futuro. Intanto i due continuano a coltivare il loro sogno d’amore e grazie alla nascita della piccola Irma, sono diventati genitori per la seconda volta. Un tassello importante nella vita della loro coppia, adesso di sicuro ancora più felice di prima.



