Stasera va in onda l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia alle ore 21.30 su Rai 1. La serie diretta da Paolo Genovese ha visto come protagonisti Michele Riondino e Miriam Leone, che si sono immersi completamente nella parte donando ai telespettatori uno spaccato storico eccezionale. L’opera ripercorre la storia dell’Ottocento in terra siciliana, dove una serie di imprenditori, i Florio, costruiscono un vero e proprio impero innovativo. La fiction era stata trasmessa inizialmente su Disney + ma dato l’incredibile successo è stata riproposta anche da Rai 1.

Oggi 1 ottobre 2024 vedremo l’ultima stagione de I Leoni di Sicilia, con una trama che come al solito lascerà il pubblico senza fiato. Nell’ultima puntata ci si soffermerà ancora su Vincenzo, ossessionato dal ricevere un titolo nobiliare e impaurito di non ottenerlo mai, dato che ormai ha raggiunto i 55 anni di età. Si passerà poi alla figlia Angela, che vedrà la negazione del padre sul matrimonio con un armatore, dato che non è un nobile. Non solo, durante l’ultima puntata de I Leoni di Sicilai si parlerà anche di Giulia, che prenderà a cuore la situazione della figlia, mentre Ignazio farà una promessa che forse non riuscirà a mantenere.

I Leoni di Sicilia, anticipazioni ultima puntata: la trama del 1 ottobre 2024

Stasera vedremo l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia, dopo una stagione che ha fatto il botto in termini di ascolti e di interesse da parte del pubblico. Per quanto riguarda la trama dell’episodio di stasera si aggiunge alla narrazione anche Giuseppe Garibaldi che si trova ormai alle porte della regione mentre i Florio non vedono l’ora di vedere l’Italia Unita.

Intanto nella serie I Leoni di Sicilia, Ignazio attende di sposare una nobile per acquisire un titolo di prestigio, rinunciando quindi al suo amore per Camille. Giulia è però preoccupata che il figlio viva una vita senza amore solo per lo status sociale ma Ignazio decide comunque di sposare Giovanna, la baronessa D’Ondes. Inutile dire, che di lei non è affatto innamorato. Giulia perde quindi fiducia nel rapporto con il marito e scapperà in Francia dalla figlia.

