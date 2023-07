Eva Riccobono piange per gli incendi a Palermo/ “La mia famiglia è in una situazione disastrosa”

Eva Riccobono, duro sfogo dopo gli incendi che stanno devastando Palermo: allarme anche per la sua famiglia

Parole disperate quelle di Eva Riccobono. La celebre modella, tra le lacrime, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social in merito agli incendi che stanno devastando Palermo in questi giorni. Palermo, oltre ad essere la sua città d’origine, è anche il luogo in cui vive la sua famiglia che in questi giorni sta vivendo come tanti momenti drammatici.

“Ho saputo dalla mia famiglia che Palermo è in una situazione disastrosa, che gli incendi non si fermano.” ha annunciato Riccobono. “Casa mia, dove vivono i miei, è su una collina totalmente in fiamme. Stanno evacuando le persone… – ha spiegato – Un agriturismo vicino a casa nostra è addirittura esploso… Forse la mia casa non ce la farà, molte case sono già andate distrutte. Non ci sono abbastanza vigili del fuoco, le forze dell’ordine non ce la fanno.”

Eva Riccobono, anche la sorella Gessica alle prese con gli incendi: la testimonianza

Anche Gessica, sorella di Eva Riccobono, si è trovata a far fronte in prima persona agli incendi di questi giorni. “Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa”, ha scritto la modella. Poi è stata la stessa Gessica ad intervenire, spiegando quale fosse la situazione: “Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. – ha scritto la donna – La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo in una terra totalmente nelle mani di inetti e delinquenti, raggiunta. Mi fa più male la seconda, giuro. Perché la speranza non la vedo più”.

