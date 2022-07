Eva Robin’s nel cast di Ballando con le stelle 2022?/ “In pista con Gabriel Garko, Zanicchi e…”

Eva Robin’s nel cast di Ballando con le stelle 2022? L’indiscrezione

Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è già da tempo al lavoro per formare il cast che scenderà in pista a ottobre e che si metterà in gioco di fronte alla severissima giuria. Tanti i nomi dei presunti concorrenti usciti nelle ultime settimane. Si è parlato di cast stellare di cui dovrebbero far parte anche Iva Zanicchi e Gabriel Garko. Nelle ultime ore è il sito Dagospia a lanciare un nuovo nome: quello di Eva Robin’s.

“Prende forma il cast di Ballando con le stelle. – scrive Dagospia, che annuncia – Come anticipato dal nostro Alberto Dandolo scenderanno in pista Iva Zanicchi e Marta Flavi (ex moglie di Costanzo, competitor Maria De Filippi), il sito Tvblog ha confermato la nostra indiscrezione su Nancy Brilli e anticipato il nome di Gabriel Garko. Aggiungiamo in anteprima un altro nome che ha detto sì a Milly Carlucci, si tratta dell’attrice e cantante Eva Robin’s.”

Da Iva Zanicchi a Gabriel Garko: chi sarà a Ballando con le stelle 2022?

Eva Robin’s si aggiungerebbe dunque ad un cast eccezionale. D’altronde appare ormai certa la presenza di Iva Zanicchi nel cast, tanto che la cantante si è già sbilanciata in alcune interviste. In una di queste si è detta pronta ad affrontare la nuova avventura: “Apparire in un programma come Ballando con le stelle mettendosi alla prova è la dimostrazione di forza e coraggio che molti giovani non hanno”. Da confermare, invece, il nome di Gabriel Garko che in passato ha già ballato sulla pista di Rai1 ma da ballerino per una notte. Stessa cosa per Marta Flavi e Nancy Brilli, la cui conferma potrebbe però arrivare molto presto.

