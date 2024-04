Eva Robin’s: “Prima non avevo problemi a spogliarmi”/ “Ho fatto saltare il mio matrimonio perchè…”

Eva Robin’s sulla relazione con una donna: “Abbiamo stabilito di rimanere amiche”

Eva Robin’s, ospite a La volta buona, ha parlato a lungo della sua sessualità durante l’adolescenza: “Non ho mai smentito le voci che dicevano fossi ermafrodita, per pubblicità. Poi con l’età adulta era inutile continuare quella commediola anche perchè gli ermafroditi sono rari e hanno entrambi“.

E ancora: “Come mi hanno notata? Spogliandomi. Hanno trovato tutto quello che non doveva essere lì, ma c’era. All’epoca non avevo problemi a spogliarmi, soffro più il freddo adesso.” Il volto televisivo ha poi parlato della donna che, anni fa, aveva dichiarato voler sposare: “Con lei abbiamo stabilito di rimanere sempre amiche. Il matrimonio sarebbe stato un contratto. C’era questo desiderio da parte sua, però, io per proteggerla non ho voluto. Lei essendo di una famiglia molto borghese sarebbe stato un’ondata. Avrebbe fatto scalpore.”

Eva Robin’s: “Ho ancora una relazione con una donna”

Eva Robins’s, ospite a La volta buona, ha parlato a lungo della sua relazione con una donna di cui non ha voluto specificare il nome per mantenere la privacy: “La famiglia di lei sapeva di questa amicizia molto forte, anche perchè giravamo impuniti per Bologna. C’è stato anche un rapporto; all’inizio c’è stata tutta una serie di cose per cui poteva definirsi anche come relazione che c’è ancora. ”

Il volto televisivo parlando di se stessa prende le distanze dagli aggettivi con cui spesso la stampa l’ha definita: “Non voglio essere definita ambigua, non è il termine esatto per definirmi. Posso essere un pansessuale. Sono un misto di candore, pensieri peccaminosi, di leggerezza, di creatività, di tante cose anche contrastanti che fanno a botte tra di loro ma fanno parte di me. L’essere femmina mi è servita come scudo nella vita“.

