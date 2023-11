Eva Stella: “Nuovo singolo uscirà a Natale”/ “Chi sono i capybara e perché la busta di plastica in testa”

Eva Stella De Filippis anticipa: “Dopo Ruspando la palude pronto un nuovo singolo”

Una nuova puntata di CasaSDL è andata in onda oggi sui profili social e Grabiele Parpiglia ha intervistato Eva Stella De Filippis, nota soprattutto su Tik Tok con il nome di Evetoile. La content creator reduce dal successo viarle di Ruspando la Palude ha chiacchierato senza filtri facendo uno spoiler clamoroso. Tra poco uscirà il suo nuovo singolo ed ha anticipato: “Sarà una cover di una canzone famosissima italiana che secondo me è molto bella.” La canzone in questione è stata indovinata delle Donatella e si tratta della sigla di un noto spot A Natale puoi.

Eva Stella De Filippis (Evetoile) ha rivelato altre anticipazioni sul suo nuovo singolo che uscirà a Natale quindi tra poco, già in rete girano dei brevi video-spoiler. Si tratterà di una Cover ovviamente riarrangiata con il suo personalissimo stile. L’artista ha anche ironizzato sulla differenza tra Cover e Remix: “Il remix è quando hai i soldi compri i diritti e fai quello che c***o vuoi sul brano.”

Eva Stella : “Chi sono i capybara e perché all’inizio avevo una busta di plastica in testa”

Di Eva Stella un’altra nota canzone è Caybara ed oggi a CasaSDL ha spiegato una volta per tutto chi sono i capybara e soprattutto perché ha deciso di farci una canzone: “I capybara sono degli animali particolari molto diffusi nel Sud America mentre qui si possono trovare in pochissimi posti. Sono molto apprezzati dai più giovani, dai bambini che li vedendo come delle divinità. animali Ho chiesto ad un bambino di 7 anni quali fosse il suo animale preferito e da lì in poi i miei social erano invasi da questi capibara e ho detto devo farci una canzone.” Questi animali li ha anche incontrati restando delusa dal fatto che siano diffidenti e snob.

L’intera intervista ad Eva Stella De Filippis è stata surreale. La content creator, tra le altre cose, ha rivelato anche tra il serio e il faceto perché è sempre con un cerotto sul naso: “Per coprire la ‘nasca’” e perché inizialmente in alcuni suoi video appariva con una busta di plastica in testa: “È una delle cose più importanti che ho fatto nella mia carriera indossare una busta di plastica in testa, è nata come un vezzo stavo facendo la tinta ed avevo questa busta per proteggermi dal colore ma poi è rimasta, mi sono affezionata quindi uscivo con la busta e dormivo con la busta.”











