Ma possiamo non parlare di Evandro Ciaccia ad Amici 2020? La risposta è proprio no e non solo per quello che è successo sabato prossimo (e nei primi daytime di questa settimana) ma soprattutto per quello che succederà oggi quando il cantante finirà di nuovo nei guai per via del suo professore, Rudy Zerbi. Chi ha seguito le evoluzioni del cantante sa già che alla fine della sua esibizione della scorsa settimana, Rudy Zerbi lo ha ripreso duramente etichettandolo come sguaiato e disastroso reo di non aver portato a termine le canzoni che gli aveva assegnato e di fare i capricci dicendo la sua su canzoni e artisti e, in particolare, perché ha fatto diventare la canzone che gli ha assegnato quando un canto di protesta politica quando invece doveva essere passionale e sentimentale assegnandogli alla fine un bel 2.

Evandro Ciaccia squalifica ad Amici 2020? Rudy Zerbi furioso per le sue offese ma Anna e Arisa..

Dall’altro canto, però, Arisa è subito intervenuta perché ha trovato Evandro dentro il pezzo e con un tono internazionale ma a quel punto il cantante ha promesso che avrebbe fatto del suo meglio per tenersi stretto la maglia. Le cose però non sono andate così e anche oggi ci sarà una vera propria bufera su Evandro che non solo confermerà il suo fare un po’ strafottente nei confronti di quello che dice o gli assegna Rudy Zerbi ma anche la sua voglia di criticare grandi artisti come Samuele Bersani, almeno in questo caso. A quel punto scoppierà la bufera su di lui e, anche se non sappiamo se le sue parole e le sue critiche saranno rivelate in puntata oggi, sembra che Rudy Zerbi arriverà a bocciarlo riprendendosi la maglia e mandandolo via dalla sua squadra. A quel punto saranno Arisa ed Anna Pettinelli a salvarlo pur dicendosi furiose con lui per via del suo comportamento. Come cambierà adesso il percorso di Evandro?



