“Evviva!”, Gianni Morandi/ Anticipazioni e ospiti 26 aprile 2024: Leo Gassmann e Carlo Conti

Evviva, Gianni Morandi: anticipazioni e diretta dello show dedicato alla Rai

Venerdì 26 aprile 2024, in prima sera, Raiuno propone una serata speciale in compagnia di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Dopo essere stato la colonna sonora di tante generazioni, questa sera, Gianni Morandi torna a vestire i panni di conduttore per condurre i telespettatori in un viaggio unico alla riscoperta di quelle che sono state le emozioni regalate dalla Rai in settant’anni di storia. In uno show unico dal titolo “Evviva”, Gianni Morandi è il padrone di casa di un viaggio unico non solo geografico, ma anche emotivo attraverso ricordi e aneddoti vari.

In ogni appuntamento, una città sarà protagonista e, questa sera, al centro del racconto ci sarà Roma che, con le sue notti romane, ha fatto sognare milioni di italiani. Quello di Gianni Morandi sarà un racconto in prima persona per svelare i segreti della Roma del passato e non solo.

Il sabato sera degli italiani nel primo appuntamento con Evviva

Sono due i temi di “Evviva”, il primo appuntamento con lo show dedicato alla storia della Rai. Al centro del racconto di Gianni Morandi ci sono Roma e il sabato sera degli italiani che, per gli amanti della televisione del passato era sinonimo di varietà. La Rai, infatti, con i suoi varietà, ha scritto pagine importanti della televisioni italiana. Dal “Musichiere” di Mario Riva a “Studio Uno”, da “Canzonissima”a “Fantastico” fino ad arrivare agli show che, negli anni Novanta, hanno incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi come “Carramba che sorpresa” con Raffaella Carrà e gli “One man show” che hanno visto in prima linea artisti come Fiorello, Massimo Ranieri e Giorgio Panariello.

Nel suo viaggio nella televisione italiana, inoltre, Gianni Morandi si occuperà anche di talent show che, negli ultimi anni, sono i format che piacciono di più al pubblico. Accanto a Morandi non mancheranno gli ospiti: nel corso del primo appuntamento con Evviva, accanto a Gianni Morandi, ci saranno Leo Gassmann e Carlo Conti.

Come vedere in diretta streaming Evviva con Gianni Morandi

L’appuntamento con “Evviva” con Gianni Morandi che torna in tv dopo la pubblicazione della foto con la benda all’occhio è per le 21.30 su Raiuno. Lo show può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay dove, anche dopo la diretta televisiva, la puntata potrà essere viste in un momento successivo.

