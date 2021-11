Ex Aldo Montano scrive al Grande Fratello Vip: “Mi è rimasto nel cuore”/ Chi è? Signorini lancia lo scoop…

Una ex fidanzata di Aldo Montano avrebbe scritto un messaggio al Grande Fratello VIP per salutare affettuosamente il campione olimpico. Ad annunciarlo è Alfonso Signorini, durante le nomination finali della puntata serale, con pochissimi indizi sull’identità del mittente. “Non posso dire nulla ma mi è arrivato un messaggio per te da una tua ex”, svela soddisfatto il conduttore. Aldo Montano ringrazia e manda un bacio, senza approfondire più di tanto il discorso. Il pubblico invece si incuriosisce ed ecco che sul web spuntano i nomi delle sue ex più famose, tra cui Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, con cui Montano ha condiviso complessivamente dieci anni.

“Questa persona mi ha detto di dirti che sono passati gli anni ma tu sei rimasto sempre nel cuore”, contVIPinua divertito Alfonso Signorini. Il mistero si infittisce e non si tratta affatto di uno scherzo. Si rivela, invece, una burla quella che ha visto coinvolte, poco prima, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. “Una delle due ha detto che sei un gran figo!”, aveva detto Signorini a Montano, per poi precisare che nulla di quanto detto era vero.

