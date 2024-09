Con la fine dell’estate disoccupati e lavoratori riceveranno l’ex bonus Renzi. L’incentivo rappresenta una somma di denaro che aiuta ad aumentare il potere d’acquisto medio degli italiani grazie all’aggiunta rispetto alla busta paga.

Il trattamento integrativo dello stipendio seguirà un calendario specifico dove vengono elencate tutte le date relative ai pagamenti dell’ex bonus Renzi. Di solito – in linea di massima – tale incentivo viene elargito dopo aver saldato la Naspi.

Ex bonus Renzi: la distinzione tra chi lavora e chi no

L’ex bonus Renzi di recente ha ristretto la platea di beneficiari (tanto che abbiamo studiato quanto perde chi non gode del trattamento). Mentre la domanda di chi attualmente lo percepisce è: quando arriva nella busta paga di settembre?

Abbiamo accennato alla possibilità di poterlo ricevere dopo l’indennità di disoccupazione (parlando esclusivamente dei percettori Naspi e Disc-Coll), che generalmente viene garantita ogni 9 del mese. Da questo giorno in poi (nel caso di settembre si parla di lunedì) verranno messi in pagamento i 100 euro aggiuntivi.

In linea di massima potremmo stimare che la ricezione di questa somma potrebbe avvenire entro venerdì 13 settembre per i disoccupati, ma visto che le tempistiche variano da banca a banca è chiaro che qualcuno dovrebbe attendere un po’ di più.

Il discorso cambia per i lavoratori, il cui trattamento integrativo viene elargito direttamente nella busta paga del salario mensile (dunque in concomitanza allo stipendio).

Verifica del pagamento

Per accertarsi che l’ex bonus Renzi sia arrivato o messo in pagamento correttamente, sia i disoccupati che i lavoratori italiani possono consultare lo stato di avanzamento in modo autonomo e semplice. È sufficiente collegarsi al proprio fascicolo previdenziale con uno dei metodi di autenticazione digitale.

Dopo aver effettuato l’accesso al sito dell’ente è possibile seguire questo percorso –> “Prestazioni” (menu laterale) e cliccare “Pagamenti”.

In questa sezione è possibile consultare i dettagli in riferimento al pagamento dei 100 euro aggiuntivi.

Per i dipendenti P.A la procedura è poco differente: sempre da computer o device mobile, i dettagli saranno presenti su NoiPa e (dove appaiono i cedolini).