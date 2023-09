Ex calciatore del Parma ha figlio illegittimo da presentatrice/ Lei chiede Dna e lo incastra

Un ex calciatore del Parma ha avuto un figlio illegittimo da una relazione extra-coniugale durata circa quattro anni con una presentatrice televisiva locale piuttosto conosciuta, ma si è rifiutato di riconoscerlo. La donna si è però rivolta al Tribunale e ha fatto sì che venisse effettuato l’esame del Dna, obbligandolo a prendersi le sue responsabilità. La vicenda è stata resa nota da Dagospia.

I due si erano conosciuti proprio durante una trasmissione televisiva. Inizialmente, secondo l’indiscrezione, pare che il giocatore avesse promesso alla sua amante di lasciare la moglie e vivere con lei e il loro bambino. Poi, però, in prossimità del parto, avrebbe cambiato idea. Avrebbe, inoltre, persino messo in dubbio la sua paternità. È così che la presentatrice, dopo essere rimasta da sola a crescere il nascituro, avrebbe deciso di farsi giustizia. L’esito dell’esame del Dna ha definitivamente cancellato ogni dubbio e ora l’ex calciatore gialloblù dovrà farsi carico del figlio.

Ex calciatore del Parma ha figlio illegittimo da presentatrice: il rumors

A Parma in questi giorni non si parla d’altro della storia misteriosa tra l’ex calciatore e la presentatrice televisiva, che sarebbe culminata con la nascita di un figlio illegittimo ma poi finita nel peggiore dei modi. Un epilogo d’altronde annunciato, dato che all’epoca il giocatore era sposato. È per questo motivo che alla fine avrebbe fatto dietrofront e si sarebbe rifiutato di riconoscere il bambino, ma soltanto finché l’esito dell’esame del Dna non lo ha incastrato. Dagospia ha insomma lanciato la bomba su quanto accaduto di recente, anche se non è dato sapere, ad ogni modo, l’identità delle persone coinvolte.

