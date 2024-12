DIRETTA PARMA VERONA, AL TARDINI ECCO I GIALLOBLU

Una gara senza dubbio interessante e con punti importanti in palio. Questa è la diretta Parma Verona con i crociati a 15 punti e gli scaligeri a 12 in 18esima posizione. La gara del Tardini andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15:00. I crociati stanno vivendo un periodo di alti e bassi. Ad inizio novembre avevano registrato la Vittori con il Venezia, seguita dal ko con l’Atalanta mentre l’ottima vittoria con la Lazio è stata in qualche modo nascosta dalla sconfitta con l’Inter.

Il Verona è in un periodo nerissimo e a dimostrarlo sono proprio i risultati negativi della squadra. A partire dal 3-1 contro la Fiorentina, passando con lo 0-5 subito dall’Inter fino all sconfitte di misure col Cagliari e un altro pesante ko con l’Empoli, 4-1.

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA VERONA, STREAMING VIDEO

Se per caso siete interessati a vedere la diretta Parma Genoa, sappiate che l’unico modo è DAZN poiché è una delle sette gare in esclusiva. Dunque la diretta streaming è disponibile sull’applicazione scaricabili su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA VERONA

I crociati si disporranno con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Suzuki, difesa a quattro composta da Coulibaly, Delprato, Leoni e Valeri. A centrocampo Sohm e Keita. Sulla trequartis Man, Hernani e Cancellieri con Bonny in avanti.

Stesso identico assetto tattico per il Verona con Montipò in porta. Pacchetto arretrato formato da Tchatchoua, Magnani, Coppola e Bradaric. A centrocampo Belahyane e Serdar più Suslov, Harroui e Lazovic dietro l’unica punta Tengstedt.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PARMA VERONA

Chi parte favorito nella gara odierna? Per scoprirlo, andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Parma Verona. Sulla carta sono i crociati a partire svantaggiati a 1.85 mentre il 2 fisso è dato a 4, sempre meno della X a 3.75.

Sembra molto probabile che entrambe le squadre andranno a segno, 1.62 contro 2.20. Over e Under a soglia 2.5 rispettivamente a 1.73 e 2.10.