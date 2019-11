Ex fidanzate Vittorio Sgarbi/ Quante sono? Da Sandra Romanini a Eleonoire Casalegno e Barbara Alberti

Quante e quali sono le ex fidanzate di Vittorio Sgarbi?

Amiche, forse amanti. Quante e quali sono le ex fidanzate di Vittorio Sgarbi? Impossibile sapere con certezza se sia vero quanto ha affermato più volte il critico d’arte, ovvero di aver avuto 1900 e più donne al suo fianco. Il suo primo amore è però Sandra Romanini, come confessa a Libero, conosciuta a nove anni mentre si trovavano in pullman: “Chiunque saliva, era costretto a starsene in piedi. A prova d’amore per Sandra, le tenevo il posto”. Si tratta però di un sentimento acerbo, che non ha nulla a che vedere con la prima volta di Sgarbi, avvenuta otto anni più tardi. “Con la figlia del più importante deputato del Partito Comunista di Ferrara. A 17 anni entrai nel partito. Nel senso che mi occupai della figlia di questo signore. Si chiamava Emanuela ed era una ragazza bionda, di una bellezza esplosiva”, ha detto al quotidiano. Ricorda però quanto abbia penato con Eleonoire Casalegno, a causa della sua tendenza a condurre il gioco e a togliere quindi le redini dalle mani del critico. Così come Barbara Alberti: “Per me, perse letteralmente la testa. Oltre a 4 anni della sua vita per la scrittura de Il promesso sposo, biografia ironica sulla mia vita”. Senza dimenticare Francesca Augusta, conosciuta 30 anni prima grazie ad un indovinello su un quadro di un pittore ferrarese. Una trappola in cui Sgarbi è cascato in pieno e che ha scoperto non essere vera solo durante il suo incontro con la donna.

Ex fidanzate Vittorio Sgarbi, un dominatore

Si è sempre considerato un dominatore Vittorio Sgarbi, in grado di fare sua l’arte della seduzione per conquistare migliaia di donne. Oggi forse non è più il rapace di una donna, ma rimane ancora in guardia. “Se una volta era dovere di firma portare ogni giorno a casa una preda, oggi le performance sono state attenuate dal tempo. Sul piano fisico, invece, mi comporto come 40 anni fa. Non ho modificato nulla, non ho rallentato i ritmi, non sono disposto a mediazioni. Il tempo per me va ucciso. Un compromesso non lo voglio”, ha rivelato a Libero. In base alle dichiarazioni dello stesso Sgarbi, sembra che invece abbia avuto un avvicinamento con Francesca Impiglia quando quest’ultima aveva solo 17 anni e che avrebbe persino avuto una storiella con Sara Tommasi.

