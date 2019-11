Ex Ilva, ArcelorMittal si ritira dall’acquisto/ “Mancato scudo penale”: caos Governo

La notizia choc della rescissione del contratto di acquisto di ArcelorMittal per l’ex Ilva rischia di diventare un autentico boomerang tutt’alto che “controllato” sul Governo Conte-2: Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la piena volontà di «rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa» e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Il comunicato è durissimo e vede ArcelorMittal puntare il dito contro le politiche del Governo, prima con la gestione Mise Di Maio e oggi con quella Patuanelli: «l’eliminazione della protezione legale dal 3 novembre necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale giustifica la comunicazione di recesso», scrive con chiarezza la società che dopo mesi di trattative avviate e chiuse, fa marcia indietro accusando il Governo di aver cancellato lo scudo penale per reati e responsabilità precedenti alla gestione ArcelorMittal della più grande industria d’acciaio del Paese a Taranto. Non solo, la nota spiega poi come «i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell’altoforno numero 2 che renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale e, in generale, eseguire il contratto».

I SINDACATI ATTACCANO IL GOVERNO: “BOMBA SOCIALE”

Ora il rischio “disastro” per il Governo è dietro l’angolo e va segnalata in quest’ottica l’urgenza con cui il Mise ha riunito un vertice straordinario con il Ministro Patuanelli, i Ministri del Sud e dell’Ambiente (Provenzano e Costa) oltre ovviamente alla presenza del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. ArcelorMittal è stata chiara sia nella nota sia poi con la lettera della ad Lucia Morselli ai dipendenti ex Ilva «Impossibile proseguire senza protezioni legali. Non è possibile gestire lo stabilimento senza queste protezioni legali necessarie all’esecuzione del piano ambientale, definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. È fondamentale che questo piano sia eseguito in modo sicuro e strutturato così che gli impianti non siano danneggiati e possano tornare a essere operativi in tempi rapidi sotto la responsabilità dei Commissari di Ilva spa in amministrazione straordinaria». L’azienda si ritroverebbe così senza più gestione, di nuovo commissariata e con l’alta probabilità di ulteriori mesi di scontri legali-giudiziari-penali per questo strappo tra il Governo e ArcelorMittal. Durissimi i sindacati che da tempo hanno seguito l’intero iter di cessione dell’Ex Ilva alla società franco-indiana: «Apprendiamo la notizia della volontá di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all’Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non ha disinnescato la bomba ambientale. Anzi, l’ha unita alla bomba sociale», attacca il leader della Fim Cisl Marco Bentivogli. Durissima anche la presa di posizione dell’ex Ministro Salvini, «Se il governo tasse, sbarchi e manette farà scappare anche i proprietari di Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di migliaia di operai e il futuro industriale del Paese, sarà un disastro, e le dimissioni sarebbero l’unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga urgentemente a riferire in Parlamento».

