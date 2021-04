EX MARITI CATHERINE SPAAK: CAPUCCI, JOHNNY DORELLI, DANIEL RAY E TUSELLI/ “Ora basta”

“Ho sempre avuto grande fiducia nel prossimo, sono stata un po’ troppo ingenua.” racconta Catherine Spaak, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Parlando di amori, l’attrice francese svela che il primo è stato “quando ero molto giovane, avevo 13 anni, lui era un ragazzino che faceva le sue vacanze lì.” Nella vita della Spaak ci sono però stati 4 mariti di cui preferisce oggi non parlare: “Perché? Per me queste cose sono passate, lontane. Io oggi sono separata anche da due anni, queste cose non mi appartengono più.” ha ammesso l’attrice. E ha spiegato “Per me avere una relazione sentimentale-amichevole è una cosa carina, però convivere, cucinare, avere degli obblighi di orari… oggi ho una libertà alla quale non sono disposta a rinunciare.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Catherine Spaak è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. L’attrice e conduttrice, nel salotto di Serena Bortone, racconterà la sua vita ricca di esperienze sia professionali che private. Oltre ad aver avuto una brillante carriera iniziata quando era giovanissima, Catherine Spaak ha trascorso la propria vita privata circondandosi d’amore. L’artista, infatti, si è sposata quattro volte. Il primo marito è stato il collega Fabrizio Capucci, con cui ha avuto la primogenita Sabrina Capucci (1964). Successivamente, nella vita della Spaak, è arrivato Johnny Dorelli da cui ha avuto il figlio Gabriele. In seguito, l’attrice si è sposata l’architetto Daniel Rey e con Vladimiro Tuselli. Con quest’ultimo, il matrimonio è finito poco più di un anno fa come ha raccontato la stessa Catherine Spaak svelando di avere un desiderio: quello di trovare il quinto marito.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi a novembre 2020, Catherine Spaak, parlando della propria vita privata, aveva annunciato la fine della storia con Vladimiro Tuselli, il suo ultimo marito augurandosi di trovare nuovamente l’amore. “Mi meraviglio della meraviglia di chi si meraviglia perché ho avuto quattro matrimoni. Mi pare che Maurizio Costanzo abbia avuto una moglie in più. È più peccaminoso chi ha avuto cento amanti di quattro mariti. Anzi, spero ne arrivi un quinto”, aveva raccontato. Con il cuore libero, l’attrice aggiungeva: «Non faccio nessun progetto, sono serena e tranquilla. Mi sono separata legalmente da più di un anno dal mio ultimo marito, che lavora in Marina a Venezia. Per tanto tempo mi sono divisa fra là e Roma, ma ero già sola da un po’, e ora sono tornata a Roma». Negli ultimi mesi sarà cambiato qualcosa?

