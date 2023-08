Ex terrorista Isis britannico rilasciato a fine agosto/ “Ancora pericoloso ma non possono trattenerlo”

Mohammed Uddin, considerato un ex terrorista dell’Isis, il temuto stato islamico, si trova in carcere in Gran Bretagna ma verrà rilasciato a giorni nonostante lo stesso venga considerato ancora un potenziale rischio per il pubblico. Uddin, come specifica il Daily Mail attraverso il proprio sito online, venne incarcerato nel 2016 dopo essere stato dichiarato colpevole di essersi unito all’Isis in Siria. Britannico, dell’Essex, ex guardia di sicurezza, il 37enne ha viaggiato attraverso la Turchia per unirsi appunto ai terroristi, per poi cercare di rientrare di soppiatto nel Paese natio: rimase infatti deluso dalla vita jihadista, ma le autorità britanniche lo arrestarono in ogni caso.

Successivamente venne scarcerato a dicembre 2019 quindi ri-arrestato nuovamente a febbraio di quest’anno perchè trovato in presenza di due telefoni e un tablet non dichiarati, violando la legge. La polizia si è recata a casa sua per una perquisizione ed ha riferito che “è stato trovato in possesso di due smartphone e un tablet elettronico”, violando la sua licenza di rilascio. “Il signor Uddin – quanto spiegato dal giudice – non aveva dichiarato i telefoni e il tablet e ha violato la sua licenza. Si è anche scoperto che non era stato onesto con la libertà vigilata sugli eventi della sua vita”.

MOHAMMED UDDIN, CONSIDERATO UN TERRORISTA DELL’ISIS, RILASCIATO A FINE AGOSTO: IL PARERE DEL CONSIGLIO PER LA LIBERTÀ VIGILATA

E ancora: “Il signor Uddin non contesta il suo richiamo e la commissione è stata convinta che la decisione di richiamarlo in custodia in questo momento fosse stata appropriata. Se non viene rilasciato dalla giuria, il signor Uddin verrebbe altrimenti rilasciato alla fine della sua pena nell’agosto 2023. Dopo aver considerato le circostanze del suo reato – conclude il rapporto – il suo tempo in licenza e le prove presentate nel dossier, il rilascio a questo punto non sarebbe stato sicuro per la protezione del pubblico”.

Il consiglio per la libertà vigilata, tramite un portavoce, ha fatto sapere che: "Possiamo confermare che una commissione ha rifiutato il rilascio di Mohammed Uddin a seguito di un controllo cartaceo". Nonostante tale parere, il governo non ha il potere per impedire la scarcerazione dell'ex esponente dell'Isis, in quanto la sua precedente pena scade a fine di questo mese.











