Extraliscio, Conficconi positivo al Covid/ La band in quarantena salta Sanremo 2021?

A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, uno dei componenti della band Extraliscio è risultato positivo al Covid-19. Il gruppo è stato messo in quarantena in attesa del tampone molecolare, che potrebbe mettere a rischio la loro partecipazione. Ieri pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, Moreno Conficconi, soprannominato il Biondo, degli Extraliscio si è sottoposto al tampone prima di entrare al Teatro Ariston per le prove, come da procedura. Purtroppo l’esito è stato positivo. Immediatamente è stato attivato il piano d’emergenza per il contenimento del virus: il gruppo, composto da Moreno Conficconi, Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è stato messo in quarantena in attesa dell’esito del tampone molecolare. Parallelamente è stata attivata la procedura di tracciamento dei contatti che la band ha avuto nei giorni scorsi.

Extraliscio un componente positivo al Covid: esclusi da Sanremo 2021?

Al momento non si conoscono le condizioni di salute di Moreno Conficconi e gli Extraliscio non hanno rilasciato dichiarazioni. “Fortunatamente siamo a 15 giorni dal Festival, le prove degli Extraliscio sono state spostate più avanti. Ma ci auguriamo che tutto possa rientrare e che gli Extraliscio possano essere in gara”, ha detto Amadeus, come riporta Adnkronos. Il regolamento di Sanremo, modificato a causa della pandemia, prevede l’esclusione diretta della band. Ma c’è ancora una speranza per il gruppo. Se il tampone molecolare di Conficconi dovesse dare esito positivo, dopo dieci giorni di quarantena e un eventuale tampone negativo gli Extraliscio potrebbero tornare in gara. Ovviamente, solo se non dovessero risultare positivi altri componenti del gruppo o del loro staff. Già settimana scorsa era risultato positivo uno dei tecnici che lavorano nel backstage del Festival di Sanremo 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA