Chi è il musicista Moreno Il Biondo/ “A Sanremo 2021 ho voluto regalare spensieratezza”

Nel curriculum di Moreno il Biondo anche il Festival di Sanremo

Tra gli artisti che scenderanno in campo stasera mercoledì 17 luglio a La partita del cuore troveremo anche Moreno Conficconi, per tutti Moreno il Biondo, un celebre musicista e compositore, celebre per la sua esperienza nel liscio, ma è anche un virtuoso del clarinetto e del sassofono. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto circa 700 brani e arrangiato numerose sigle e brani della musica popolare italiana e ha collaborato con decine di orchestre

Nel 2021 Moreno il Biondo è approdato in gara al Festival di Sanremo con gli Extraliscio, portando all’Ariston il brano Bianca luce nera: “Siamo felici e contenti perché avevamo un obiettivo: riaccendere le luci della balera per quei tre minuti a sera, siamo riusciti a farlo e anche Amadeus è stato felice perché abbiamo regalato al pubblico quella spensieratezza”.

Moreno il Biondo e l’amicizia con Raoul Casadei: “Ho dei ricordi molto intensi”

Tra i compagni di vita di Conficconi c’è stato anche il musicista Raoul Casadei, che ha ricordato così dopo la sua scomparsa: “Io e lui che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi giornalmente facevamo quando commentavamo, il giorno dopo, lo spettacolo della sera precedente”.

Moreno il Biondo ha vissuto un legame molto profondo con il collega sfociato in un rapporto di amicizia di lunga data: “Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna, le nostre famiglie hanno vissuto momenti bellissimi, ricordo la Vigilia di Natale con l’attesa della mezzanotte, con l’immancabile Baccalà” ha ricordato il bravissimo musicista. Poi tuttavia le loro strade si sono separate e incanalate su binari professionali differenti, ma la stima e l’affetto non sono mai venute a mancare, come dimostra il legame creato da Moreno il Biondo anche con il figlio di Casadei, Mirko.

