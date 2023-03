Extraordinary Conception, utero in affitto è business/ “Puoi scegliere pelle e occhi”

Extraordinary Conception è una delle più importanti agenzie che gestisce il business dell’utero in affitto negli Stati Uniti. “La nostra realtà vanta più di tremila donatrici. Per il vostro futuro bambino potete scegliere il colore dei capelli, quello degli occhi, della pelle. Addirittura possiamo aiutarvi a prevenire le attitudini di vostro figlio, dato che il nostro database include informazioni sulla personalità dei donatori. Che tu stia cercando qualcuno che ami ridere, che dia la priorità all’istruzione o che abbia un’abilità musicale, possiamo trovarlo”, racconta la coordinatrice Jennifer Garcia ai cronisti de Il Messaggero, che si sono finti una coppia interessata al servizio durante un incontro online.

In Italia è una pratica del tutto illegale, oltre che discussa. Le leggi attualmente in vigore prevedono condanne dai 3 mesi ai 2 anni di reclusione. In California – dove l’agenzia fondata da Mario Caballero ha sede – e in altri Paesi, invece, no. È dal 2005, infatti, che molte coppie coronano il sogno di diventare genitori con questo metodo. Le questioni etiche lasciano spazio ad una vera e propria economia che muove enormi quantità di denaro.

Extraordinary Conception, utero in affitto è business: i costi

Una pratica di utero in affitto con Extraordinary Conception, infatti, ha un costo che va dai 140 mila ai 200 mila euro. In caso di gravidanza gemellare, si arriva anche a 250 mila euro. L’agenzia statunitense offre ad americani e non solo dei “pacchetti” completi per diventare genitori, che includono visite mediche, prelievo dello sperma, test della fertilità, cliniche di donatrici di ovuli con tanto di schedario e infine le madri surrogate.

La selezione delle donatrici di ovuli e delle aspiranti madri surrogate è molto serrata. Nel primo caso è richiesta un’età tra i 18 e i 29 anni e bisogna compilare un questionario che prevede domande sul quadro sanitario, su possibili malattie ereditarie e sulla storia sessuale (inclusi eventuali stupri e molestie). In caso di esito positivo, sarà necessario inviare delle fotografie, anche dell’infanzia, in modo che i futuri genitori “possano scegliere come sarà il loro bambino”. Nel secondo caso, invece, l’età è compresa tra i 21 e i 45 anni. La donna deve essere americana e finanziariamente stabile. I compensi oscillano tra i 49 mila e i 75 mila dollari, a cui vanno aggiunti i rimborsi spesa fino a 27 mila dollari e una polizza assicurativa.

