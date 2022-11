Ezio Bastianelli, Cesare San Mauro: ex e marito Angela Melillo/ La festa in primavera

Ezio Bastianelli e Cesare San Mauro, i grandi amori di Angela Melillo

Ezio Bastianelli e Cesare San Mauro sono l’ex e l’attuale marito di Angela Melillo, stella del Bagaglio, nonché ballerina ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Con il ristoratore Ezio Bastianelli, la soubrette è stata sposata dal 2006 al 2013 e ha messo al mondo la figlia Mia, nel 2008, dopo una gravidanza complessa, scoperta quasi casualmente in ospedale in seguito ad una brutta infezione. Il secondo grande amore di Angela Melillo, invece, è Cesare San Mauro, con cui fa ormai coppia fissa da otto anni.

Il matrimonio si è svolto nelle scorse settimane, con pochissimi invitati e testimoni. Per lei c’era la modella Samantha de Grenet, mentre per lui un amico giornalista. Tutto molto sobrio, in attesa della vera festa prevista per la prossima primavera. Intanto Cesare San Mauro e Angela Melillo sono pronti a vivere il loro amore, con la spontaneità di sempre.

Angela Melillo e il primo incontro col marito Cesare: “Fu incredibile”

Il primo incontro con Cesare, come dicevamo, è avvenuto otto anni fa. In una intervista rilasciata al magazine Chi, Angela Melillo ha ricordato il primo appuntamento con la sua dolce metà, rivelando tutte le sue emozioni: “Cesare è l’ultimo dei romantici. Quando ci dovevamo incontrare, mi mandava messaggi del tipo: mancano sette ore al nostro incontro. Un uomo incredibile”. Sul matrimonio, invece, Angela aveva spiegato: “Abbiamo cercato di fare le cose con molta calma per rispetto. Anche andare a convivere poteva essere una cosa che poteva destabilizzare e io l’ho fatto soprattutto per mia figlia Mia. Ora ha 14 anni e abbiamo deciso di vivere insieme e di sposarci”.

