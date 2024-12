Fiorella Mannoia ricorda a Verissimo: “Ho vissuto un’infanzia felice”

Per la prima volta a Verissimo, Fiorella Mannoia ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando la sua vita, il passato e l’infanzia prima che la sua carriera decollasse, divenendo di fatto una delle artiste italiane più amate di sempre.

“Il mio nuovo album risente del mondo che ci circonda, viviamo in un mondo che ci lascia preoccupati, da piccola io ero un po’ disobbediente, le ciabatte di mia madre me le ricordo bene, volevo sempre l’ultima parola, ero una turbolenta buona, però ho vissuto un’infanzia felice, ho avuto la fortuna di appartenere a quella generazione dove si stava per strada, a volte le prendevamo e a volte le davamo, questa scuola della strada che oggi non c’è più ha contribuito al mio carattere”. A Verissimo, Fiorella Mannoia ha svelato una curiosità: “Dopo aver partecipato alla mia prima gara canora, ho vinto scegliendo il repertorio dei cantautori, quando aveva qualcosa di importante da interpretare riuscivo a trasmettere emozioni”.

Verissimo, Fiorella Mannoia rivela: "Mio padre mi ha fatto comprendere l'ironia"

Sempre nel salotto di Verissimo su Canale Cinque, Fiorella Mannoia si è espressa nel programma di Silvia Toffanin, snocciolando qualche altro ricordo e aprendo la scatola dei suoi ricordi nel format di Mediaset.

“Sono state le canzoni dei grandi cantautori a permettermi di esprimersi, ci sono riuscita solo attraverso alcune parole, penso davvero che sia l’ironia a salvarci, è mio padre che mi ha lasciato queste doti e si è accorto della mia voce. Papà ha insegnato a tutti noi ad andare a cavallo, qualche volta ho fatto la controfigura, sono stata la controfigura di Monica Vitti in 4-5 film, ho fatto poi un’esperienza al cinema con Michele Placido, se mi richiamassero al cinema non mi dispiacerebbe” ha ammesso Fiorella Mannoia. “Nella vita credo sia giusto abbracciare le cause e far felici gli altri, ognuno come può, non possiamo pensare solo a noi, questo è il mio obiettivo” ha sottolineato la cantante romana a Verissimo.

