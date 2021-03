EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia Mia

Ezio Bastianelli è l’imprenditore romano noto come l’ex marito di Angela Melillo. Lui e la showgirl si sono sposati il 3 luglio 2006 e due anni dopo hanno avuto una bambina, Mia, salvo poi separarsi nel 2013 con grande sofferenza da parte dell’attrice. “Undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi”, aveva scritto Angela in una lettera pubblicata ai tempi su Di più. “Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia”. Non è dato sapere il motivo della loro crisi. Su questo punto, l’attrice è lapidaria: “È come se si fosse rotto l’incantesimo”. Ma questo non basta a sfasciare un matrimonio: “Io, lo riconosco, per mesi ho avuto la testa altrove…”, prosegue. “Sai bene che quando lo scorso maggio ho perso una persona a me molto cara, ero ridotta uno straccio, e tu, ho visto, hai fatto di tutto per starmi vicino”.

Sheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdown

Chi è Ezio Bastianelli, marito di Angela Melillo

Ezio Bastianelli è il titolare del ristorante ‘Bastianelli al Molo’ di Fiumicino (Roma). Su di lui non si sa molto, a parte ciò che Angela Melillo, sua moglie, ha voluto rendere noto. Presumibilmente, a indebolire il loro rapporto ha contribuito anche il lavoro di lei, costretta a lunghe tournée lontano da casa. I due continuano a frequentarsi grazie alla figlia Mia, che oggi ha 13 anni. Ma il dolore per questa lontananza non è facile da cancellare: “A mano a mano che i giorni passano, il peso di questa nostra crisi lo sento sempre di più”, si legge ancora su Di più. Le sue dichiarazioni risalgono al 2012, quando in Angela era ancora viva la speranza di poter tornare con lui: “Non vedo l’ora di ritrovare l’uomo di cui mi sono innamorata”.

LEGGI ANCHE:

Awed, Simone Paciello/ Chi è? Da Youtuber a commentatore tv con GF Vip Party (Isola dei famosi)Tommaso Zorzi/ "Smuoverò il piattume" (Isola dei Famosi 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA