Ezio Bosso/ “Alcuni colleghi usano la mia malattia per denigrarmi”

Ezio Bosso torna in tv per la sera di Natale con lo speciale “Che storia è la musica” dedicato a Čajkovskij. Il noto musicista recentemente si è raccontato al Corriere.it, tornando a parlare della sua malattia neurodegenerativa e di come questa sia comunque la prima cosa che molti vedono di lui e questo nonostante il grande talento che lo9 caratterizza. “A volte la battaglia più dura è proprio con gli amici. – ha raccontato Bosso – A volte è meglio il pubblico d’occasione”. Il musicista però aggiunge: “Ma è una gioia effimera, anche se fa bene al cuore: la disabilità non la posso nascondere, ma tutto il resto, la sofferenza, le ansie, sono cose mie, fanno parte della mia intimità. E poi, il vero male è un altro”.

Ezio Bosso, confessione shock: “I veri malati sono loro!”

Quando gli si viene chiesto quale sia la cosa peggiore, Ezio Bosso ammette “Rendermi conto di come alcuni, purtroppo anche cosiddetti colleghi, usino la mia condizione fisica per denigrarmi. – una dichiarazione pesante, importante, a cui poi aggiunge – La patologia vera è questa. Le disabilità più gravi non si vedono, i veri malati, o i “sani cronici”, come li chiama il mio amico Bergonzoni, sono loro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA