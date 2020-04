Ezra Miller fuori dal film The Flash?/ Nei guai per il video in cui “strozza” una fan

Pubblicità

Ezra Miller fuori dal film The Flash dopo il video in cui finge di “strozzare” una fan? Per il momento di tratta di un semplice rumors, ma secondo alcuni siti cinematografici specializzati, l’attore potrebbe essere rimpiazzato. La Warner Bros non ha ancora ufficializzato le sue decisioni, ma secondo alcuni rumors, starebbe pensando ad una sostituzione dopo le polemiche scatenate dal video in cui l’attore finge di strozzare una sua ammiratrice. FandomWire, infatti, fa sapere di aver contattato una fonte secondo la quale la Warner Bros starebbe prendendo in considerazione l’idea di sostituire Ezra Miller con un altro attore affidandogli il ruolo di Barry Allen. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero ancora notizie ufficiali e si tratta di semplici rumors. Quel che appare certo è che The Flash si sarà comunque.

EZRA MILLER A RISCHIO PER IL FILM THE FLASH

Ezra Miller perderà davvero il ruolo nel film The Flash? Il video in cui “strozza” la fan ha fatto rapidamente il giro del web scatenando la dura reazione del web. Il filmato, in particolare, non sarebbe stato gradito dalla Warner Bros che, pur non essendo giunto ad una decisione, starebbe seriamente pensando ad una sostituzione. Ezra Miller, tuttavia, non è la prima volta che finisce nei guai. Nel 2011, durante le riprese di Noi siamo infinito, l’attore era stato fermato perchè in possesso di dosi di marijuana oltre il limite consentito subendo una condanna da 600 dollari di multa e ad alcune ore di servizi socialmente utili. Ora, nuovi guai si sono abbattuti su Ezra Miller: l’attore resterà davvero fuori da The Flash?



