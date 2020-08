Fa bagno di notte: disperso a Sestri Levante/ I dubbi sull’amico che era con lui…

Un bagno di notte ha allertato carabinieri e Capitaneria di porto. Siamo a Sestri Levante, provincia di Genova, dove alle cinque di stamattina i vigili del fuoco con imbarcazioni, elicottero e vetture insieme a Capitaneria di Porto e Carabinieri arrivano sul posto perché si è disperso un uomo. Le ricerche sono iniziate dove era stato avvistato l’uomo presso porticciolo e spiagge della Baia delle Favole. L’uomo coinvolto è un sub e psicologo di 44 anni di Genova che insieme ad un amico si era immerso per un bagno notturno con un amico. I documenti sono rimasti a terra insieme agli abiti e presenti erano anche tre testimoni che hanno riferito come l’amico sia uscito dall’acqua allontanandosi.

SESTRI LEVANTE, FA BAGNO DI NOTTE: DISPERSO

Ci sono dei dubbi sul bagno di notte in cui è scomparso un uomo a Sestri Levante. Secondo quanto riportato da Primo Canale pare che i due fossero stati a una festa a Sestri stessa e che potrebbero essere alterati dall’alcol. Sono molte le domande però che ci si fanno visto che l’uomo che era insieme al disperso è uscito dall’acqua dopo il bagno allontanandosi, visto da ben tre testimoni presenti sulla scena. Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito con aggiornamenti che seguiranno su quella che speriamo possa essere una storia a lieto fine con la ritrovamento dell’uomo vivo e vegeto. Ogni ora che passa però la paura sale e la speranza di veder tutto finire bene purtroppo diminuisce.



