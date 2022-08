Fabian Ruiz al PSG?/ Calciomercato, trattativa in corso per lo spagnolo in scadenza

Calciomercato news, si tratta per il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore emerge in maniera un po’ inaspettata la notizia riguardante il possibile approdo di Fabian Ruiz al PSG. In scadenza di contratto con il Napoli tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore i francesi avrebbero compiuto un vero e proprio blitz per cercare di accaparrarsi lo spagnolo classe 1996.

La valutazione effettuata dai dirigenti partenopei per il ventiseienne sarebbe di 25 milioni di euro ed il calciatore non sarebbe stato impiegato nell’amichevole pareggiata per 0 a 0 contro l’Espanyol ieri sera proprio per preservarne le condizioni fisiche visto l’imminente trasferimento. Una notizia che molto probabilmente non farà piacere al tecnico Luciano Spalletti che aveva infatti dichiarato come la rosa fosse ancora incompleta proprio a margine della sfida coi biancoblu.

Calciomercato news, Fabian Ruiz al PSG e Keylor Navas al Napoli

L’arrivo di Fabian Ruiz al PSG dovrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime ore di questo agosto di calciomercato, come rivelato dal Corriere dello Sport. Il Napoli intanto continua a lavorare anche su un portiere e tra i nomi accostati ai partenopei ci sarebbe pure quello di Keylor Navas, chiuso a Parigi da Gianluigi Donnarumma che quest’anno ricoprirà il ruolo di titolare. I campani potrebbero provare ad intavolare uno scambio tra Fabian Ruiz e Navas anche se c’è la possibilità che i due affare vengano conclusi in maniera slegata l’uno dall’altro.

