Fabiana Britto, matrimonio segreto/ Scoppia a piangere a Pomeriggio 5: “Mio marito..”

Sorprese nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso parla di un matrimonio segreto: quello di Fabiana Britto! La prorompente modella dalle origini brasiliane si è sposata in gran segreto e con solo pochi cari testimoni dell’evento. Ne racconta i dettagli oggi nel salotto di Barbara D’Urso. Proprio di recente Fabiana ha rilasciato un’intervista a Novella2000 dove ha confessato: “mi sono sposata con il mio compagno in gran segreto. Lui è molto riservato e non vuole svelare la sua identità, ma stiamo insieme da circa un anno, dopo qualche mese di frequentazione. Sono molto gelosa di questo rapporto, e voglio tutelare la privacy del mio compagno”.

Fabiana Britto, chi è suo marito? Lei svela che…

Poi ha aggiunto: “Il matrimonio è stato molto semplice e soprattutto intimo. Oltre a me e mio marito c’erano solo tre testimoni: due per me e uno per lui.” Fabiana Britto svela ancora che al momento “Ci siamo sposati in Comune, e io avevo un tailleur semplice bianco, con scarpe bianche e dettagli fini ma eleganti. Per ora quella in Comune è stata una specie di prova: il vero matrimonio lo celebreremo l’anno prossimo, e sarà molto più grande e con tanti invitati”. Il nome dello sposo dunque rimane ancora segreto ma in molti scommettono che presto potrebbe svelarlo, magari proprio nello studio di Pomeriggio 5 dove, rivedendo le foto delle sue nozze, scoppia a piangere e ammette: “Sono una persona molto sensibile Barbara…”

