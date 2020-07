Fabiano Petricone, ex fidanzato Antonella Elia/ Chat manda in tilt Pietro Delle Piane

Fabiano Petricone, l’ex fidanzato di Antonella Elia, è il nome che sta facendo imbestialire Pietro delle Piane a Temptation Island 2020. “Mi parla sempre di sto ex e dice una marea di ca**ate”, dice il classe 1974 di Cosenza durante la seconda puntata. “Chiede consigli a lui e non a me. Io andavo a casa sua e trovavo il suo beauty case. Se io avessi un rapporto così con una mia ex lei andrebbe in crisi”, confessa ancora Pietro ad una delle tentatrici. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sull’ex fidanzato di Antonella Elia, Fabiano Perticone. Una persona che evidentemente è rimasta nel cuore della showgirl, che continua a parlarne benissimo a due anni dalla rottura. Fabiano Perticone e Antonella Elia sono stati insieme per cinque anni. Già al Grande Fratello VIP aveva parlato di lui, senza però sollevare il polverone di questa sera. Gli animi sono accesi a Temptation Island: l’ex di Antonella fa vacillare l’equilibrio di Pietro delle Piane.

Fabiano Perticone, chi è l’ex fidanzato di Antonella Elia

Il professore universitario e scrittore è stato insieme ad Antonella Elia per cinque anni. Dal 2013 e 2018 hanno condiviso un’importante relazione sentimentale. La sua ombra è rimasta a lungo dentro la casa della showgirl, come confessato a Temptation Island da Pietro delle Piane ad una tentatrice: “chiede ogni cosa a lui e non a me che sono al suo fianco”. Nonostante gli alti e bassi del loro rapporto, Antonella Elia conserva un ottimo ricordo del suo ex fidanzato. Guai a toccargli Fabiano, lo sa bene Pietro delle Piane che gioca su un campo minato in questo senso. Per l’Elia non ha motivo di essere geloso di Fabiano Perticone, anche se la sua presenza continua ad essere invadente nella vita di entrambi. Ci sarebbero pure delle chat segrete con Fabiano, che l’Elia confessa di aver cancellato. Pietro delle Piane dice di non saperne nulla.



