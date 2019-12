Fabio Armiliato, chi è?/ Il tenore eroe romantico del melodramma (Concerto di Natale)

Chi è Fabio Armiliato?

Fabio Armiliato farà vibrare le sue corde vocali e anche i cuori e le orecchie di chi avrà il piacere di ascoltarlo il 24 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5. Per l’occasione del 27 concerto di Natale, sarà presente anche il tenore che, emozionato e felice di prendere parte alle iniziative benefiche sottese all’evento, ha già registrato la sua esibizione insieme ai colleghi italiani e internazionali che interverranno insieme a lui per la medesima causa dinnanzi a Papa Francesco in Vaticano. Nella sua ultima intervista a Ieri, oggi, domani, Opera! Armiliato è apparso come l’eroe romantico del melodramma italiano, confermando il ruolo che da sempre gli è stato attribuito. Da Marzo dell’anno corrente lo abbiamo visto indossare i panni di Maurizio nell’Adriana Lecouvreur che è stata in scena al Teatro Filarmonico. I progetti che hanno visto l’arte e il canto di Fabio Armiliato esprimere la sua bellezza e perfezione sono stati diversi dopo l’Adriana veronese. Verona peraltro è una città alla quale lui è particolarmente legato. Una delle iniziative che più rappresentano la poliedricità del tenore è la recentissima Recital CanTango che vede fondere armoniosamente l’opera lirica e il tango. La chiave di lettura che va rintracciata in questa idea è il profondo legame che unisce queste due rappresentative forme d’arte, così apparentemente diverse, ma così simili per forza espressiva e passione.

Fabio Armiliato, ben oltre tour e missioni creative

Ma la strada di Fabio Armiliato va ben oltre le tappe del tour e le missioni creative, e si snoda in una sempre più stimolante ripartita tra professione e vita privata. Nel 2000 ha incontrato Daniela Dessì, altro nome altisonante nel mondo della lirica e i due sono diventati la coppia più apprezzata dei palcoscenici di tutto il mondo. Da quando è iniziata questa storia d’amore fatta d’arte e di soddisfazioni, entrambi gli amanti hanno condiviso interpretazioni di coppia tra le più importanti della scena lirica, mostrando a tutti come si fa a coniugare l’amore per lo spartito a quello per la propria metà. Protetti da un consenso unanime e sostenuti dalla stessa fede canora, Fabio e Daniela continuano ancora oggi a farci sognare con voci imponenti e dal grande impatto comunicativo.

Un esempio di virtù

Fabio Armiliato è stato un esempio di virtù: laddove la cultura accomuna anime e pensieri non bisogna far parlare la competizione, ma la voce della condivisione, sana e pura, come solo un sentimento d’amore può restituire. Lo attenderemo con ansia, dunque, il 24 dicembre 2019 al Concerto di Natale per godere della sua voce e dei suoi modi gentili. Tipici dei protagonisti romantici che ha saputo far rivivere nelle opere liriche che ha interpretato. Sarà l’occasione per comprendere il vero valore dell’arte lirica.



