Fabio Balsamo The Jackal, chi è?/ “Due mesi in Francia a studiare i clown di strada”

Fabio Balsamo, chi è il membro dei The Jackal?

Fabio Balsamo questa sera sarà protagonista di “Stasera tutto è possibile“. Nato nel 1989, è originario di Casalnuovo di Napoli. Il comico è un giovane e talentuoso attore, noto al grande pubblico soprattutto per essere parte dei The Jackal, il gruppo di artisti partenopei i cui video virali riscuotono sempre grandissimo successo sui social. Fabio Balsamo, però, non si limita al web. La sua carriera è scandita da teatro, cinema e tv con importanti collaborazioni e esperienze artistiche. Conosciuto principalmente come attore comico, Fabio Balsamo vanta un curriculum artistico molto vasto, che spazia dal teatro classico a quello contemporaneo, anche drammatico. La sua versatilità lo rende un vero artista a tutto tondo. Egli ha infatti conseguito una laurea in Arte Drammatica, con 110 e lode, presso l’Università Popolare dello Spettacolo.

Fabio Balsamo, gli inizi e l’esperienza in Francia

In una recente intervista a “Informa Press“, Fabio Balsamo ha svelato come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la sua carriera nel mondo della recitazione sia iniziata all’età di 14 anni. Quando, il sacerdote della Chiesa di Casalnuovo, gli chiese di prendere parte ad un corso proprio di recitazione: “Non avevo nessuna esperienza, neanche a livello amatoriale, ma accettai. Da lì, finito il liceo, decisi di studiare recitazione all’Università. Dopo ho conseguito degli stage di perfezionamento, sono stato due mesi in Francia per studiare l’arte dei clown di strada e ho iniziato a raccogliere le prime esperienze professionali”.

