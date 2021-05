The Jackal/ “Considerati gli sfigati della classe” ora milioni di view su YouTube

I The Jackal sono un gruppo comico nato a Napoli. Nel 2005 il regista Francesco Ebbasta, Ciro Priello (pseudonimo di Ciro Capriello), Simone Ruzzo (pseudonimo di Simone Russo) e Alfredo Felco (pseudonimo di Alfredo Felaco) fondano la società di produzione The Jackal (che significa “lo sciacallo”), ispirandosi all’omonimo film del 1997 diretto da Michael Caton-Jones. Nel 2006 aprono il loro canale YouTube su cui caricano sketch comici, che oggi conta 954.000 iscritti. Il loro punto di forza e segreto del loro successo è l’amicizia: “Ciro e Simone si conoscono dall’asilo e hanno incontrato Francesco alle medie. Mai un litigio…”, hanno raccontato qualche anno fa a IoDonna. E hanno aggiunto: “Di sicuro è fondamentale prendersi in giro, d’altronde abbiamo fatto pratica a scuola, eravamo considerati un po’ gli sfigati della classe, che invece di giocare a calcio facevano i video con la telecamera del papà di Ciro cancellando le cassette con battesimi e comunioni”.

The Jackal

The Jackal: il successo su YouTube con Gomorra

Il successo è arrivato nel 2014 con una serie di video-parodia della serie “Gomorra”, a cui hanno partecipato anche l’attore Salvatore Esposito e lo scrittore Roberto Saviano. Il video dei The Jacakl “Gli effetti di Gomorra la serie” ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazione. Il protagonista dei video è Fabio Balsamo, che da quel momento entra a fare parte del gruppo. Nel 2017 hanno hanno esordito al cinema con il film “AFMV – Addio fottuti musi verdi”, diretto da Francesco Ebbasta. Nello stesso anno, si aggiunge al gruppo Gianluca Colucci, in arte “Fru”, e nel 2019 entrano a far parte del cast anche le attrici Claudia Napolitano e Aurora Leone. Nel 2021, Fru e Ciro partecipano al comedy show “LOL – Chi ride è fuori”, vinto da Priello che ha devoluto il premio di centomila euro ad ActionAid. A marzo 2021 esce il loro primo libro intitolato “Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone. Così abbiamo aperto un canale YouTube”.

